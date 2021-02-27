Bataklığa saplanan ineği itfaiye kurtardı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bataklığa saplanan büyükbaş hayvan, sahibinin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Çepnibektaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Pınar Çeri’ye ait bir inek, otlatıldığı sırada bataklığa saplandı. Sahibinin bütün uğraşları sonucu kurtarılamayan hayvan için Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından yardım istendi. Olay yerine gelen ekipler önce kürek yardımıyla hayvanın saplandığı yerden çıkarılması için çevresinde genişletme çalışması yapıldı. Ardından araçta bulunan çekici halat yardımıyla bataklığa saplanan hayvan kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen büyükbaşhayvan, sahibi Pınar Çeri’ye teslim edildi.