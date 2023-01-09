Basketbol U14 Mahalli Lig’de şampiyonlar belli oldu

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol İl Temsilciliği organizasyonunda yapılan 2022-2023 Sezonu Mahalli Lig U14 Kızlar ve Erkekler Basketbolda il birincileri belli oldu.

2022-2023 Mahalli Lig U14 Kızlar ve Erkekler Basketbol İl Birinciliği Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu ve Akhisar Spor Salonu’nda yapılan final müsabakaları ile sona erdi. Turnuvada erkekler kategorisinde Cesur Yıldızlar Spor Kulübü birinci, Bucak Spor Kulübü ikinci, ER-GÜ Spor Kulübü ve Manisa 8 Eylül Spor Kulübü ise üçüncü oldu.

Kızlar kategorisinde Manisa 8 Eylül Spor Kulübü birinci, Ahmetli Efeler Spor Kulübü ikinci, Turgutlu Belediye Kültür ve Sanat Spor Kulübü üçüncü olarak turnuvayı tamamladı. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Ahmetli İlçe Belediye Başkanı Ahmet Alhan, Turgutlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Eksür, Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay ve Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Kerim Kocabıyık tarafından verildi. Şampiyon takımlar grup müsabakalarında Manisa’yı temsil edecek.