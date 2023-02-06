Başkanlardan yardım çağrısı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için Kula ilçesinde bir yandan yardım kampanyaları başlatılırken, diğer yandan da siyasi parti başkanları ile sivil toplum kuruluşu başkanları deprem bölgesindeki ihtiyaçlar için ilçe esnafına giderek, yardım kampanyasına destek istedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ta olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından yüzlerce artçı ile sallanan deprem bölgesi için Kula Kaymakamlığı ve Kula Gençlik Merkezi tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Bir yandan yardımsever vatandaşlar yardımlarını ilgili kurumlara teslim ederken, diğer yandan da Kula’daki siyasi parti ile sivil toplum kuruluş başkanları deprem bölgesine gönderilecek yardımlar için Kula’daki esnafa giderek yardım kampanyasına destek istedi. AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Atasoy, ilçede hizmet veren gıda, tuhafiye, ayakkabı, çocuk giyim ve pazar esnafına giderek vatandaşların battaniye, uyku tulumları, hijyen ürünleri, çocuk bezi gibi acil ihtiyaçlarını toplayıp deprem bölgesine gönderilmesine vesile oldu.

Öte yandan, yardımsever vatandaşlar da Kula Gençlik Merkezi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yardımlarını getiriyor.