banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar kuru bugün ne kadar?
Dolar kuru bugün ne kadar?
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı
A Milli Kadın Futbol Takımımız İsrail'i 3-2 Yendi
A Milli Kadın Futbol Takımımız İsrail'i 3-2 Yendi
Kredi ile coin almak yasak!
Kredi ile coin almak yasak!

Başkan Yılmaz’dan asgari ücret açıklaması

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Kasım ayı olağan meclis toplantısında konuşan MTSO Başkanı bugün başlayacak olan asgari ücret görüşmeleriyle ilgili, "Temennimiz ücret artışının enflasyonun üzerinde olması ve bu artışın bir kısmının vergileme yoluyla işletmelerin üzerinden alınmasıdır. Hem iş verenlerimiz hem de asgari ücretle çalışan insanlarımız mağdur edilmemeli" dedi.

MANİSA 01.12.2021, 11:20
Başkan Yılmaz’dan asgari ücret açıklaması

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Kasım ayı olağan meclis toplantısında konuşan MTSO Başkanı bugün başlayacak olan asgari ücret görüşmeleriyle ilgili, "Temennimiz ücret artışının enflasyonun üzerinde olması ve bu artışın bir kısmının vergileme yoluyla işletmelerin üzerinden alınmasıdır. Hem iş verenlerimiz hem de asgari ücretle çalışan insanlarımız mağdur edilmemeli" dedi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Kasım ayı olağan meclis toplantısı korona virüs tedbirleri kapsamında odanın kongre salonunda gerçekleştirildi. Manisa TSO Meclis Başkanı Ümit Türek yönetiminde gerçekleşen toplantıda gündemde yer alan maddeler görüşülüp karara bağlandı.

Toplantının açılışında konuşan Meclis Başkanı Ümit Türek, kasım ayı boyunca birçok önemli gün ve haftaları kutladıkları söyledi.

“Faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz"

Toplantıda söz alan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “Kasım ayında oda olarak önemli faaliyetlere ev sahipliği yaptık. Amerika Birleşik Devletleri Güney Karolayna ve Florida Eyaletleri Yatırım Ofisleri, Amerika’da yatırım imkanlarını üyelerimize anlattılar. Odamız adına toplantıya katılan yönetim kurulu üyemiz sayın hakan kadayıfçılara, toplantıyı düzenleyen Amerikan ticaret ataşeliğine ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Yine geçen hafta milliyetçi hareket partisi heyetini odamızda ağırlama imkanımız oldu. Grup Başkanvekili Erkan Akçay’a, Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy’a, MYK üyelerine ve parti temsilcilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yine güzel bir haberi de sizlerle paylaşmak isterim. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Özbekistan ve Macaristan arasındaki karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişmesine destek olmak amacıyla kurulan, Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın (Türk TSO) genel kurulu İstanbul’da gerçekleşti. Yapılan genel kurulda kadın girişimciler temsilcileri arasında Manisa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanımız Huriye Yılmaz Uslu’da yer aldı. Uslu’ya görevinde başarılar dileriz” dedi.

“Aşılama oranını artırmalıyız"

“Bu hafta yeni varyant ile karşı karşıyayız." diyen Başkan Yılmaz, "Yeni varyantın adı Omicron. İki gün önce dünya sağlık örgütünün belirttiğine göre hızlı yayıldığına ve daha öldürücü olduğuna dair net kanıtlar yok. Ancak bazı medya araçlarında durumun öyle olmadığı ve mevcut aşıların bu varyantta etkili olamayacağı da belirtilmekte. Ancak ABD, Fransa ve İngiltere gibi ülkeler bu varyantı son derece önemsiyor, önlemler alıyorlar. Biz dahil birçok ülke, bu varyantın yayıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere, Botsvana, Esvatini, Malavi, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’ye seyahat kısıtlaması getirdi. Maalesef gelişmiş ülkeler aşıyı ihtiyaç duyulan yerlere ulaştırmaz ve dahası aşılama oranlarını arttırmaz isek yaşayacağımız sıkıntılar belli. Umarız Omicron varyantı daha hızlı yayılmaz hele hele öldürücü olmaz ve insanlık kısa sürede bu musibetten kurtulur. Bu varyant ile ilgili gerekli önlemleri lamalıyız. Ekonominin kırılgan olduğu bu günlerde yaşanabilecek olumsuzluklar iş dünyasını tedirgin etmektedir” diye konuştu.

“Tedarik sıkıntısı ve girdi fiyatlarındaki artış iş dünyasını olumsuz etkiliyor”

Sözlerine dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeler ile devam eden Başkan Yılmaz, “Pandeminin etkilerinin azalması ile birlikte dünya ekonomisinde bir talep canlılığı ortaya çıkmıştı. Ancak talebin artması ile birlikte hammadde ve malzeme temininde hepinizin bildiği ve hissettiği gibi bir kısıtlama ile karşı karşıyayız. Başta Çin olmak üzere, ABD ve Avrupa’da eylül ayında başlayan tedarik kısıtlamaları, enerji ve gıda fiyatlarının da artması ile çeşitli sıkıntılara neden olmaktadır. Özellikle enflasyonunun biraz daha uzun süreceğine dair endişelerin oluşmaya başladığını görüyoruz. Bununla birlikte küresel anlamda büyüme oranlarının 2021 için yüzde 5,9 ve 2022 yılı için de yüzde 5 civarında olacağı beklentisi söz konusu. Uluslararası para fonu (IMF) ülkemiz için 2021 için belirlediği yüzde 5,9 büyüme oranını yüzde 9 olarak revize etti. Birçok kaynak bu büyümenin gerçekleşeceği yönünde görüş bildirmektedir. Bu büyüme oranlarını son derece önemli buluyoruz. Uluslararası piyasalarda önümüzdeki dönemde tedarik sıkıntısı ve girdi fiyatlarındaki artışın olacağını söylemek yanlış olmaz. Aynı şekilde enflasyonist bir ortamın olacağı, mal ve hizmetlerin fiyatlarının artmaya devam edeceği de söylenebilir. Gerek ABD ve AB ülkelerinde enflasyon oranları son 10 yılın yüksek seviyelerine ulaşmış durumda. Bu özellikle girdilerini bu ülkelerden tedarik eden firmalarımızın dikkat etmesi gereken bir konudur. Zira bunlardan ithal edilen malların fiyatlarında bir yükseliş söz konusu olacaktır” dedi.

“Dövizdeki artış fiyatları sürekli artırmaya devam ediyor”

Türkiye’de yaşanan ekonomik gelişmeler ile ilgili sözlerine devam eden Başkan Yılmaz, “Ülkemiz ekonomik verilerine baktığımızda son günlerde önemli konular ortaya çıkmış bulunmaktadır. Merkez Bankasının faiz kararı ve daha sonra faiz indiriminin devam edeceği beklentisi, döviz kurlarını rekor seviyeye yükseltti. 1 Eylül’de 8,30 civarında olan döviz kuru bugün 12,80 seviyesine çıktı. Son üç ayda Türk lirası yüzde 50 oranında değer kaybetti. Döviz ve altın fiyatlarında bir türlü denge oluşmamakta. Dışardan aldığımız birçok malın maliyetini arttırmaya devam etmekte. Tabi bunda tedarik zincirinin kırılmasının da etkisi var. Yatırımların canlanması için faiz indirimleri elbette önemli ancak döviz kurlarındaki aşırı yükseliş fiyatlar genel düzeyini sürekli arttırmaya devam etmektedir. Bu durumun biz iş insanları açısından en büyük sonucu geleceği öngörmede sıkıntı yaşamamızdır. Temennimiz kısa sürede piyasalarda fiyatların dengeye gelmesi, başta döviz olmak üzere fiyat artışlarının durmasıdır. Ekonomide başta döviz olmak üzere fiyatların artması, girdi maliyetlerinin artması, birçok ürünün zamlanmasına neden olacak. Bir süre daha enflasyonun çift hanelerde duracağı görülmektedir. Bütün bunlara rağmen Ağustos ayında sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 13.8 artması olumlu kabul edilmelidir. Bu artış son 13 ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçmiştir. Bu dönemde dayanıklı tüketim malı üretimi yüzde 8.3, sermaye malı üretimi de yüzde 20,5 artmıştır. Umarız bu tür olumlu veriler üretimimizi ve ekonomik büyümemizi daha üst seviyelere yükseltir” dedi.

“Hem iş verenlerimiz hem de asgari ücretle çalışan insanlarımız mağdur edilmemeli”

Son olarak asgari ücrette yaşanan gelişmelerle ilgili konuşan Başkan Yılmaz, “Önümüzdeki haftalarda asgari ücret belirlenecek. Çalışanlarımızın insanca yaşaması, artan enflasyonun altında ezilmemesi hepimizin en samimi düşünceleridir. Ancak işçi ve işveren payları dikkate alındığında önemli bir maliyet artışının işletmelerimize getireceği aşırı yükü dikkate almakta yarar bulunmaktadır. Temennimiz ücret artışının enflasyonun üzerinde olması ve bu artışın bir kısmının vergileme yoluyla işletmelerin üzerinden alınmasıdır. Kısacası hem iş veren hem de asgari ücretle çalışan insanlarımız mağdur edilmemelidir” diyerek sözlerine son verdi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 13 14
17. Watford 13 13
18. Norwich City 14 10
19. Burnley 12 9
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7