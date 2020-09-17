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Başkan Yılmaz ticaret ve sanayi odaları konsey toplantısına katıldı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) TİCARET VE SANAYİ ODALARI KONSEY TOPLANTISI, TOBB BAŞKANI M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NUN BAŞKANLIĞINDA, VİDEO KONFERANS ARACILIĞIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

MANİSA 17.09.2020, 12:40
Başkan Yılmaz ticaret ve sanayi odaları konsey toplantısına katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında, video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz’ın da katılım sağladığı toplantıda, pandemi döneminde Manisa TSO üyelerinin yaşadığı sorunlar, ülke ekonomisi ve pandemi sürecinde değişen iş dünyasının istekleri toplantıda dile getirildi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 13 Nisan’daki son konsey toplantısının üzerinden yaklaşık 5 ay geçtiğini, bu süre zarfında TOBB olarak, Oda/Borsalar ve Sektör Meclisleri ile birlikte çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

“Sizler, tüm Oda-Borsa başkanlarım, üyelerimizin sesini duyurdunuz, dertlerine tercüman oldunuz” diyen Hisarcıklıoğlu, “Allah hepinizden, emeklerinizden ve gayretlerinden razı olsun. Biliyorsunuz, sizlerin tüm bu çalışmaları sayesinde, mart ayında 70 maddelik bir öneri setini, Cumhurbaşkanımıza sunmuştuk. Bunların büyük bir kısmı hayata geçti, geçmeye de devam ediyor. İşte en son, eğitim sektöründeki KDV oranı indirildi. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanma süresi 31 Ekim’e uzatıldı.” dedi.

Hisarcıklıoğlu, takip ettikleri pek çok konu daha olduğunu belirterek bunlar hakkında kısa bilgiler verdi.

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