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Başkan Yılmaz: "Manisa, ihracat rekoru kırdı"

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Türkiye’nin 2021 yılı ihracatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 32,9 artışla 225,4 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye ekonomisinin en büyük ihracatçı illerinden biri olan Manisa, bu dönemde ihracat rekorunu kırmıştır. 2021 yılında 4 milyar 180 milyon dolar olan ihracatımız yüzde 25 artarak 5 milyar 207 milyon dolara yükselmiştir. Bir önceki yıl ihracat sıralamasında 8. olan ilimiz, 2021 yılında 7. sıraya yükselmiştir" dedi.

MANİSA 27.01.2022, 13:12
Başkan Yılmaz: "Manisa, ihracat rekoru kırdı"

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Türkiye’nin 2021 yılı ihracatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 32,9 artışla 225,4 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye ekonomisinin en büyük ihracatçı illerinden biri olan Manisa, bu dönemde ihracat rekorunu kırmıştır. 2021 yılında 4 milyar 180 milyon dolar olan ihracatımız yüzde 25 artarak 5 milyar 207 milyon dolara yükselmiştir. Bir önceki yıl ihracat sıralamasında 8. olan ilimiz, 2021 yılında 7. sıraya yükselmiştir" dedi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Ocak ayı olağan meclis toplantısı korona virüs tedbirleri altında Manisa TSO hizmet binasında gerçekleştirildi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ümit Türek’in başkanlığında gerçekleşen toplantıda, iş dünyasının 2022 yılından beklentileri ele alındı.

Ocak ayında birçok gün ve hafta kutladıklarının altını çizen Manisa TSO Meclis Başkanı Ümit Türek, 2022 yılı iş dünyası açısından zorlu geçeceğinin altını çizdi.

Toplantıda söz alan ve dünyada yaşanan ekonomik gelişmeler ile ilgili konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “2020 yılında salgın ile birlikte uygulanan kısıtlamalar küresel ekonomide yavaşlamaya, hatta düşüşe neden olmuştu. 2021 yılında ise toparlanma ile birlikte ekonomik büyüme gerçekleşerek ’V’ tipi bir seyir izlemişti. Ancak, ekonomik büyüme ile birlikte canlanan talep, tedarik zincirindeki bozulmanın yanı sıra kısıtlı arz nedeniyle işletmeler, üretim girdilerine ulaşmada zorlandılar. Artan enerji ve gıda fiyatları ile birlikte bu durum küresel çapta maliyetlerin artışına ve dolaysıyla enflasyona neden oldu. ABD, AB bölgesi, Çin ve birçok ülke son dönemlerde yaşanmamış enflasyon oranları ile karşılaştı. Fiyatlar genel seviyesi her geçen gün arttı, mal ve hizmetlerin fiyatları hane halkları için artmaya devam etti. Bütün bu gelişmeler benzer olarak bizim ülkemizde de yaşandı. Bütün bu gelişmeler benzer olarak bizim ülkemizde de yaşandı. Nitekim, yıllık TÜFE enflasyonu 2021 sonunda yüzde 36,1 ile son 19 yılın en yüksek düzeyine ulaşırken, gerek küresel emtia ve enerji fiyatlarındaki artışlar gerekse yurt içinde yeni yılla birlikte birçok kalemde yapılan fiyat ve ücret artışlarının etkisiyle ne yazık ki 2022’nin ilk yarısında da enflasyondaki yükselişin sürmesi beklenmekte. Faiz ve kur ilişkisi ile birlikte ekonomimizde fiyat hareketlerinde aşırı oynaklık ve enflasyonun yükselmesi birçok kesimi endişelendirmiştir. Bu durum iş insanlarımızın, ekonomik kararlar almada ve geleceği öngörmede zorluklar yaşamasına neden olmuştur. Hükümetimiz tarafından hayata geçirilen kur korumalı mevduat sistemi ile birlikte, dövizdeki oynaklığın durağanlaşması sağlanmıştır. Buradaki olumlu gelişmenin en kısa sürede 2022 yılında, hala yüksek olan faiz ve enflasyon oranlarına yansımasını umut ediyoruz” dedi.

“Manisa, ihracat rekoru kırdı”

Sözlerine ülke ekonomisinde yaşanan gelişmeler ile devam eden Başkan Yılmaz, “Ülke olarak 2021 yılının en önemli ekonomik olaylarından birisi elbette ihracat kalemlerindeki artış olmuştur. Tedarik zincirinde Çin’in yetişemediği veya giremediği alanlarda ülkemizin devreye girmesi ve artan kur seviyesi, cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatı tutarlarına ulaşmamızda etkili olmuştur. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen toplantıda açıklanan 2021 yılı dış ticaret rakamlarına göre, 2021 yılı ihracatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 32,9 artışla 225,4 milyar dolara yükselmiştir. Bu artışın en önemli kalemleri yaklaşık yüzde 39 ile kimyevi maddeler, madencilik ve hayvansal ürünler olmuştur. Hiç şüphesiz ki, ülkemiz ihracatında yaşanan bu olumlu gelişmeler ilimiz ihracatına da doğrudan yansımıştır. Türkiye ekonomisinin en büyük ihracatçı illerinden biri olan Manisa, bu dönemde ihracat rekorunu kırmıştır. 2021 yılında 4 milyar 180 milyon dolar olan ihracatımız yüzde 25 artarak 5 milyar 207 milyon dolara yükselmiştir. Bir önceki yıl ihracat sıralamasında 8. olan ilimiz, 2021 yılında 7. sıraya yükselmiştir. Temennimiz ve beklentimiz bunun 2022 yılında da devam etmesi. Hazır ihracat rakamlarından bahsetmişken, ihracatçılarımızı yakinen ilgilendiren yeni bir düzenlemeden de bahsetmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası (TCMB) tarafından 3 Ocak’ta yayımlanan uygulama talimatı ile, ihracat bedeli kabul belgesi veya Döviz Alım-Satım Belgesi’ne bağlanan ihracat bedellerinin yüzde 25’inin belgelerin düzenlendiği tarihteki işlem kuru üzerinden TCMB’ye satılmak üzere belgeyi düzenleyen bankaya satılacağını duyurmuştur” dedi.

Enerji krizi ile ilgili de konuşan Başkan Yılmaz, “Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, geçtiğimiz günlerde sanayicilerimizi yakinen ilgilendiren önemli gelişmeler yaşandı. Boru hatları ile petrol taşıma anonim şirketi (BOTAŞ) tarafından, Türkiye’ye gelen İran gazının iletim hattında meydana gelen arıza sonrası 10 gün sürecek kesinti nedeniyle yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santrallerine kısıtlama getirileceğini açıkladı. Ardından, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) de sanayiciye elektrik kısıtlaması uygulayabileceğini açıkladı. Üretimin ve ihracatın artış ivmesi gösterdiği bir dönemde OSB’lerde yaşanan elektrik kesintileri sanayicilerimizi mağdur etmekte. Bu durum hiç kuşkusuz ki verimliliği, üretim kalitesini, sevkiyatı ve daha birçok konuyu olumsuz etkileyecek, ekonomiye ve sanayi üretimine mutlaka olumsuz bir yansıması olacaktır. Yaşanan enerji sanayi üretimine büyük zarar verdi. Temennimiz, hasar büyümeden, üretimin daha fazla kesintiye uğramadan bu problemin çözülmesi yönünde” dedi.

Sözlerine KOSGEB’in iş dünyasına sağladığı destekler ile devam eden Başkan Yılmaz, “2021 yılında Covid-19 salgınından etkilenen mikro ve küçük işletmelere yönelik olarak KOSGEB tarafından, mikro ve küçük işletmelere hızlı destek projesi başlatılmıştı. 2022 yılında bazı değişiklikler ile birlikte geçtiğimiz günlerde KOSGEB tarafından, ‘Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Projesi’ tekrar başvuruya açılmıştır. Mikro ve küçük işletmelerin salgın şartlarında faaliyetlerini sürdürmelerinin ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin sağlanması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni personelin 12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdünü yerine getiren ve başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdamın korunması şartını sağlayan işletmeler söz konusu destekten yararlanabilecek. Yeni istihdam edilecek personel başına 100 bin TL geri ödemeli destek verilecektir. Proje kapsamında, mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek alabilecektir. Söz konusu destekten yararlanmak isteyen üyelerimiz, odamız hizmet binası içerisinde yer alan KOSGEB Manisa müdürlüğünden bilgi alabilirler. Ayrıca, proje kapsamında istihdam etmek üzere alacağınız personeli, mesleki eğitim iş birliği protokolü kapsamında, proje okulumuz olan Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden mezun olan öğrencilerimizden tercih edebileceğinizi de belirtmek isterim. Bu destek iş dünyasının kalifiye personel sorununa çözüm olacak nitelikte. Şartları uyan tüm üyelerimizi bu destekten yaralanmasını tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile gerçekleşen proje kapsamında öğrencilerin iş başında eğitim fırsatı sağlandığının altını çizen Başkan Yılmaz, “Hazır Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden bahsetmişken, mesleki eğitimin geliştirilmesi mali destek programı (MEGDEP) kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Koordinasyonunda, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, ‘Manisa TSO’da Otomotiv ve Savunma Sanayi İçin Eğitim Seferberliği’ projesi ile proje ortağı ve proje uygulama alanı olan Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne pnömatik-elektro pnömatik-otomasyon atölyesi kuruldu. Elektrik-elektronik teknolojisi alanının teknik alt yapısının iyileştirilmesi için farklı eğitim setleri ve modüllerden oluşan atölye ile elektrik-elektronik teknolojisi alanı öğrencilerinin otomotiv ve savunma sanayisinin beklentileri doğrultusunda eğitilmesi sağlandı. Atölyede bu zamana kadar 58 öğrenci eğitim aldı. Öğrencilere, mezun olduklarında işe adaptasyon sürecinin en aza indirgeneceği, plc ve pnömatik sistemlerinin kullanıldığı her sektörde karşılığı olacak şekilde eğitimler düzenlendi. Elektrik-elektronik alanında yapılan ilk çalışma olması ile birlikte, proje kapsamında yeni atölyede teorik eğitim alan öğrencilere uygulama sahasında tecrübe kazanmaları için Tirsan Kardan firmasında iş başında eğitim fırsatı sağlandı. Böylelikle öğrenciler mezun olduktan sonra nasıl bir iş ortamı ile karşılaşacaklarını ve işverenin beklentilerinin ne olduğunu analiz etme fırsatı yakaladılar” diyerek sözlerine son verdi.

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