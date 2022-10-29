Başkan Yardımcısı Akkoç’un acı günü

Selendi Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç’un annesi hayatını kaybetti.

Uzun zamandır rahatsız olan Fadime Akkoç perşembe akşam saatlerinde tedavi gördüğü Turgutlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. 75 yaşındaki 3 çocuk annesi olan Fadime Akkoç, Selendi Merkez Yenicamii’nde Cuma Namazını müteakip Selendi İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Selendi Şehir Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazeye katılanlar başsağlığı dileyerek Başkan yardımcısı Akkoç’un acısını paylaştı. Cenaze törenine Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Selendi protokolü, siyasi parti başkanları ve temsilcileri ile Akkoç ailesinin yanı sıra, akrabaları, dostları ve vatandaşlar katıldı.