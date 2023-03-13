Başkan Şadan, esnafın sorunlarını dinledi

Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, Yunus Emre Caddesi esnafıyla kahvaltıda bir araya gelerek istek ve sorunlarını dinleyip, depremler sebebiyle başlatılan yardım kampanyasına destek olanlara teşekkür etti.

Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, Yunus Emre Caddesi’ndeki esnafla kahvaltıda bir araya geldi. Zaman zaman bu tür organizasyonlar düzenleyerek esnafla bir araya gelen Başkan Şadan ve yönetimi, bu çerçevede bir araya geldiği Yunus Emre Caddesi esnafının istek ve sorunlarını dinledi. Esnafın çözüme kavuşturulabilir istek ve sorunlarına hemen müdahale eden Başkan Şadan, ilgili birimler ile görüşüp esnafın istek ve sorunlarına öncülük edeceğini ve kısa sürede çözüme kavuşturacağının sözünü verdi.

Ayrıca bu tür organizasyonların belirli aralıklarla önce bölgesel, daha sonra da geniş katılımlı bir programla düzenleneceğini dile getiren Başkan Şadan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük yıkıcı depremin ardından Kula’da başlatılan yardım kampanyasına büyük destek sağlayan tüm Kula esnafına teşekkür etti.