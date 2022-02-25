banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Rusya Ukrayna Savaşı Buğday Fiyatlarına Yansıdı!
Rusya Ukrayna Savaşı Buğday Fiyatlarına Yansıdı!
Bugün hava nasıl olacak? 25 Şubat 2022
Bugün hava nasıl olacak? 25 Şubat 2022
Ruslar Çernobil'i ele geçirdi
Ruslar Çernobil'i ele geçirdi
Kiev’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Kiev’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Başkan Öner: "Katliamları unutmak tarihten ibret almamaktır"

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner; Hocalı Katliamının yıl dönümünde yaptığı açıklamayla katliamları ve soykırımları unutmanın tarihten ibret almamak olduğunu söyledi.

MANİSA 25.02.2022, 16:06
Başkan Öner: "Katliamları unutmak tarihten ibret almamaktır"

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner; Hocalı Katliamının yıl dönümünde yaptığı açıklamayla katliamları ve soykırımları unutmanın tarihten ibret almamak olduğunu söyledi.

Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ bölgesinde, 613 sivilin hayatını kaybettiği Hocalı katliamı şehitlerini rahmetle andığını belirten Öner, "Hocalı katliamı, insanlıktan nasibini almamış bağnazlığın amacına ulaşmak için ne kadar ilkesiz, ahlaksız, aşağılık ve zalim olabileceğini göstermiştir. Hocalı katliamı, hangi sebeple olursa olsun hiçbir haklı gerekçesi olmayan ve asla affedilemez olan insanlık suçudur. Hocalı katliamı, insanlığın utancı, tarihin kara bir sayfasıdır. Katliamın üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen, acımız tazeliğini korumaktadır." dedi.

Acıların dinmediğini, katillerden hesap sorulmadığını vurgulayan Öner, açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Dünyanın özellikle bazı bölgelerinde artık sıradanlaşan bu katliamları unutmamak, unutturmamak, canilerin ve katillerin vicdanlardaki yerini tarif etmek insanlığa karşı önemli bir sorumluluktur. Sendika olarak, dünyanın neresinde olursa olsun, tüm masumların acısını acımız bildik; zulme uğrayan kim olursa olsun, hakkını, hukukunu savunduk. Hocalı başta olmak üzere, her katliamı, ‘unutulan katliam tekrarlanır’ bilinciyle yıl dönümünde vicdanlara bir çağrı olarak gündemimize aldık. Katliamları, bunları planlayan canileri ve katilleri, sıradanlaştıranları ve olağan görenleri hep kınadık, lanetledik. Bu saldırıları gerçekleştiren Ermenistan’ın, işgal altında tuttuğu Karabağ’dan kayıtsız şartsız çekilmesini her fırsatta ifade ettik. Politik algı ve oyunlarla yaşanan acıları oldubittiye getirip, zulmü payidar kılmaya çalışanlara, hakkın ve adaletin bilfiil 44 gün süren kararlı karşı koyuşu ile hadleri bildirilmiş, 30 yıl süren hasret ve hicrandan sonra Hocalı’nın intikamı alınmış, Karabağ özgürlüğüne kavuşmuştur. Ermenistan ve Ermeniler üzerinden siyaset üretmeye çalışan derin lobiler de dâhil, örgütlü işgalin müsebbibi kadrolar, ilahi adaletin tecellisiyle kendi düzenlerini, istikrarını bile sağlayamaz duruma düşmüştür. Karabağ’ın işgalinden özgürleşmesine kadar geçen süreç herkes tarafından ibretle incelenerek ders çıkarılmalı, bölge barışı için hangi sebeple olursa olsun, öldürmeye dayalı bir asabiyet veya düşmanlık terk edilmeli, yerine birlikte var olma ve yardımlaşma iradesi tesis edilmelidir. Dünyanın, bu hassasiyetleri taşıyan, işgal eden ve masumların katledilmesinden medet ummayan siyasetçiye ve devlet aklına ihtiyacı var. Zalime anlayış göstermek, mazluma zulmü payidar kılmaktır. Seyirci kalınacak her zulüm bir gün dönüp seyircisini de vuracaktır. Hiçbir ülkenin saldırıya uğramamasını, işgal edilmemesini, emperyalist emellere kurban edilmemesini temenni ediyoruz. Eğitim-Bir-Sen olarak, tarih boyunca yapılan tüm katliamları lanetliyoruz. Hocalı başta olmak üzere, katliamları hatırlatmaya devam edeceğiz. Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını paylaşıyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz."

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 26 44
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Gaziantep FK 26 36
11. Karagümrük 26 36
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 26 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. Arsenal 24 45
6. West Ham United 26 42
7. Wolverhampton Wanderers 25 40
8. Tottenham 24 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Crystal Palace 26 29
12. Leicester City 23 27
13. Aston Villa 24 27
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 25 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Burnley 23 20
19. Watford 25 18
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15