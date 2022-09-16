Başkan Öküzcüoğlu’ndan üzüm teslim kuyruğundaki üreticilere çorba ikramı

Manisa’nın Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, kuru üzümlerini teslim etmek için sabahın erken saatlerinde kurumlar önünde bekleyen üzüm üreticilerine çorba ikramında bulundu.

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün üretildiği Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, kuru üzüm üreticileri topladıkları mahsullerini gerek kurumlara gerekse tüccarlara getirerek satışa başladı. Sabahın erken saatlerinde traktörleriyle kuyruk oluşturan üzüm üreticilerini ihmal etmeyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, üreticilere çorba ikramında bulundu.

Üreticilerin yanında olduklarını söyleyen Başkan Öküzcüoğlu, “Üreticilerimiz mahsullerini sergilerden kaldırdı, savurdu, çuvalladı ve üzümlerini teslim etmek için sıraya girdiler. Üzüm teslim etmek için akşamdan sıraya giriliyor. Çiftçilerimiz üzümler çalınmasın ve sırasını takip etmek için, geceleri traktör kasalarında yüklü üzümlerin üzerinde geçiyorlar. Üzümlerin üzerinde uyuyorlar. Bizde sabah erken saatler de onların içlerini ısıtmak için çiftçilerimize çorba ikram ediyoruz. İnşallah verimli bir sezon geçirmişlerdir diye düşünüyorum. Ancak mazot, gübre, ilaç, kırsal sulamadaki elektrik fiyatlarının yüksek olması gibi artan girdi maliyetleri çiftçimizin belini büküyor” dedi.