Başkan Öküzcüoğlu’ndan genç mimara Atatürk portresi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 9’uncu mimar olarak görev yapacak olan Emine Balkır Uslu mimarlık ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışı Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve mimar Emine Balkır Uslu’nun kayınbabası CHP Belediye meclis üyesi İbrahim Uslu birlikte yaparken, Başkan Öküzcüoğlu genç mimara ofis hediyesi olarak Atatürk portresi hediye etti.

Alaşehir Soğuksu Mahallesi Sümer Oral Caddesinde gerçekleştirilen mimarlık ofisinin açılışında konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bir şehrin düzenli gelişmesi, o ilçede görev yapan mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi gibi teknik ve sanatsal alanlarda gelişmiş meslek dallarının organize çalışmasıyla olur. Mustafa Kemal Atatürk’ün, tiyatro, bale, edebiyat, heykeltıraşlık, mimari, resim, müzik gibi sanat dallarıyla ve sanatçılarla ilgilenmesi, onları desteklemesi Atatürk’ün sanatla çok yakın bir ilişki içinde olduğunun göstergesidir. Bizler de Atatürk’ün sanata ve sanatçıya verdiği destekler doğrultusunda, ilçemizde görev yapan tüm sanat dallarına ve sanatçılara destek veriyoruz. Alaşehir’de 9. mimar olarak görev yapacak ve çok beğenilen proje ve çizimleriyle inşaat sektörüne farklı bir bakış açısı getirecek olan ve aynı zamanda arkadan gelecek olan gençlerimize sosyal, kültürel ve sanatsal olarak örnek olacak olan yeni mimarımıza iş yerinin hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

Mimar Emine Balkır Uslu ise, "Doğup büyüdüğüm şehrimde görev yapacağım için çok mutluyum. İlçemize sanatsal tasarımlar, çizimler yapacağımız projeler üreteceğiz. Bu gün bizleri yalnız bırakmayan Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu ve ekibine, Belediye Meclis Üyesi kayın babam İbrahim Uslu’ya, eşim Fizyoterapist Oğuzhan Uslu’ya ve herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından mimarlık ofisinin açılışı gerçekleştirilirken Başkan Öküzcüoğlu genç mimara ofis hediyesi olarak Atatürk portresi hediye etti.