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Başkan Öküzcüoğlu, Sarıgöllü karikatüristin sergini gezdi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Alemşahlı Mahallesinde korona virüse dikkat çekmek amacıyla evinde karikatür sergisi açan Hasan Efe, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nu ağırladı.

MANİSA 08.09.2022, 14:14
Başkan Öküzcüoğlu, Sarıgöllü karikatüristin sergini gezdi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Alemşahlı Mahallesinde korona virüse dikkat çekmek amacıyla evinde karikatür sergisi açan Hasan Efe, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nu ağırladı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Sarıgöl ilçesine bağlı Alemşahlı Mahallesinde korona virüse dikkat çekmek amacıyla evinde karikatür sergisi açan Hasan Efe’yi ziyaret etti. Evdeki karikatürleri tek tek gezen Başkan Öküzcüoğlu, karikatürler hakkında Efe’den bilgi aldı. Efe, sergisini ziyaret eden Başkan Öküzcüoğlu’na tablo hediye etti.

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