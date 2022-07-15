Başkan Okan Polat: “HAK-İŞ, 15 Temmuz gecesi ilk sokağa çıkan, canını ortaya koyan bir tutum sergilemiştir”

HAK-İŞ Konfederasyonu Manisa İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No’lu Şube Başkanı Okan Polat, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde düzenlediği basın açıklamasında “HAK-İŞ, bütün darbe girişimlerinde olduğu gibi Türkiye’nin beka sorununa, geleceğine, milli iradesine, birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılan bu hain saldırılara karşı mücadele etmiş, 15 Temmuz gecesi ilk sokağa çıkan, canını ortaya koyan bir tutum sergilemiştir” dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Manisa İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No’lu Şube Başkanı Okan Polat, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde basın açıklaması düzenledi. Düzenlenen basın açıklamasına HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Öz Petrol İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Hakan Karaman ve Hasan Gürcan, Öz Sağlık İş Sendikası Manisa Şube Başkanı İkram Çiçek, Hizmet İş Sendikası Manisa 2 Nolu Şube Başkan Vekili Tolgahan Tanrısevsin de katıldı.

15 Temmuz gecesi darbe ve işgal girişimine karşı tek vücut olarak direndiklerini söyleyen Başkan Polat, 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye, bir grup hainin başlattığı işgal girişimine tanık olmuş, asker kıyafetine bürünmüş eli kanlı teröristler, milletin özgür ve hür iradesiyle seçilmiş olan hükümeti düşürmeye, devlet yönetimini zorbalıkla ele geçirmeye çalışmıştır. Aziz Türk milleti o gece destansı bir demokrasi mücadelesi vererek, darbe girişimine karşı tek vücut olmuştur. Kahraman Türk milleti, Çanakkale’de vatanını nasıl savunduysa 15 Temmuz gecesi de aynı ruhla ve imanla hainlere geçit vermemiştir. 15 Temmuz, bir daha yaşanmamak üzere tarihin altın sayfalarına millet destanı olarak yazılmıştır. 15 Temmuz gecesi, gücünü tarihten alan kahraman Türk milletinin soylu direnişi sonucunda büyük bir işgal girişimi atlatılmıştır. Darbeyi önlemek için 15 Temmuz gecesi milletin büyük bir kesimi bir araya gelmiş, sivil toplum kuruluşları, medya ve halkımız birlik ve beraberlik içerisinde hainlere karşı tek vücut olmuştur. Türkiye’yi işgal ve hain darbe girişimi olan 15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve bundan sonra darbe yapmak isteyenler için bir kırılma noktası olmuştur. 15 Temmuz gecesi eli kanlı hainlerin alçakça saldırıları aziz milletimizin imanlı göğsünde yok olmuştur. 15 Temmuz gecesi demokrasiye, vatana, millet iradesine sahip çıkmak için eli kanlı teröristlerin karşısına dikilen 251 vatandaşımız şehit düşmüş, 2 bin 301 vatandaşımız ise gazi olmuştur” dedi.

HAK-İŞ olarak milli iradeye sahip çıktıklarını söyleyen Polat, “HAK-İŞ olarak demokrasimize, milli irademize, milletin bekasına sahip çıkmayı ekmeğimize, aşımıza, çevremize, ailemize sahip çıkmakla eş olarak görüyoruz. 15 Temmuz’u bir daha yaşanmaması gereken, ama çok fazla ders çıkarılması gereken hain bir darbe girişimi olarak anıyoruz. HAK-İŞ, bütün darbe girişimlerinde olduğu gibi Türkiye’nin beka sorununa, geleceğine, milli iradesine, birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılan bu hain saldırılara karşı mücadele etmiş, 15 Temmuz gecesi ilk sokağa çıkan, canını ortaya koyan bir tutum sergilemiştir. HAK-İŞ, 15 Temmuz darbe girişimine karşı tüm sendikaları ve teşkilatı ile birlikte, milletten, demokrasiden ve özgürlüklerden yana olan tavrını kararlı bir şekilde ortaya koymuş, sağlam bir demokratik duruş sergilemiştir. HAK-İŞ Yönetim Kurulumuz, darbe girişiminin ortaya çıkmasından hemen sonra aldığı kararla bütün üyelerimizi darbeye karşı meydanlara davet etmiş, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın milletimizi meydanlara davet etmesiyle üyelerimizle birlikte milletimizin büyük bir bölümü ülkemizin meydanlarını doldurmuş, 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine ve darbecilere karşı tek vücut olarak tarih boyu unutulmayacak şanlı bir destana imza atmıştır. Bu uğurda HAK-İŞ üyesi Celalettin İbiş, Ahmet Özsoy, Ali Karslı ve Hakan Gülşen şehit olmuş ve onlarca üyemiz de gazi olmuştur. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, şehitlerimize ve gazilerimize minnet ve şükran duygularımızı ifade ediyoruz. Onlar bizim onurumuzdur” ifadelerini kullandı.

Başkan Polat açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı: “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, ulusal ve uluslararası arenada gerçekleştirdiğimiz bütün etkinliklerde, sempozyumlarda, konferanslarda ve panellerde 15 Temmuz gecesinde aziz milletimizin hainlere karşı yazdığı destanı anlatıyor, 15 Temmuz’u toplumun zihninde diri tutmaya çalışıyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu, 15 Temmuz’u Unutmamayı, Unutmayacağını ve Unutturmayacağını ilke olarak benimsemiştir. Bu yıl da ’Türkiye Aşkına’ diyor, 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadığımızı, unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. Bugün de HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanlığımız ile üye sendikalarımız ve tüm teşkilatımız 15 Temmuz’u unutmadığımızı, unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı göstermek için 15 Temmuz şehitlerimizi Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda bulunan 15 Temmuz Şehitliği’nde dua edecekler. 15 Temmuz Türkiye’yi işgal ve hain darbe girişimine kahramanca direnerek şehit ve gazi olan, ayrıca vatanı, milleti, inançları, özgürlüğü ve Cumhuriyetimizin bekası için canlarını feda eden bütün şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize bir kez daha şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun”