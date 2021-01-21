Başkan Kayda’dan, Yeşilkavak Barajı çağrısı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, bölgedeki 20 mahalle için hayati önem taşıyan Yeşilkavak Barajının bir an önce yapılması çağrısında bulunarak, “Hayati öneme sahip Yeşilkavak Barajını hep birlikte Salihli’mize kazandıralım” dedi.

Yeşilkavak Barajının 2021 yılı yatırım programına alınması noktasında Ankara ziyaretleri kapsamında temaslarda bulunduğunu belirten Başkan Kayda, Beylikli, Kordon, Köseali, Yeşilkavak, Yenipazar, Bağcılar, Yağmurlar, Kabazlı, Çakaldoğan ve Çukuroba Mahalleleri olmak üzere toplamda 20 mahalle için barajın hayati önem taşıdığını söyledi.

Yeşilkavak Barajının bölgeye kazandırılması için canla başla çalışacaklarını ifade eden Başkan Kayda, “Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli, bu bölgeye Yeşilkavak Barajının yapılacağı sözünü vermişti. Bizler de, Manisa Milletvekillerimiz, muhtarlarım, AK Parti ve MHP İlçe Başkanlarım ile birlikte süreci takip ederek Yeşilkavak Barajını şehrimize kazandırmak istiyoruz” dedi.