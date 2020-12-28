Başkan Kayda’dan fotoğraf yarışmasına davet

Manisa’nın Salihli ilçesinin en önemli gelir kaynaklarının başında tarım ve tarımsal ürünlerin geldiğini belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, tarımda söz sahibi olan ilçenin tanıtılması amacıyla fotoğraf tutkunlarını Tarım ve Orman Bakanlığının düzenlediği ‘12. Tarım, Orman ve İnsan’ konulu fotoğraf yarışmasına katılmaya davet etti.

Salihli’nin tarımsal ürünlerinin bölgesel ve ulusal boyutta tanıtılması için ilçedeki kurumlarla işbirliği içerisinde festivaller düzenlediklerini ifade eden Başkan Kayda, “İlçemize ekonomik anlamda gelir sağlayan kuru üzüm ve şeftali olmak üzere festivaller düzenleyerek güzel şehrimizin tanıtımını yapıyoruz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının düzenlediği, ‘12. Tarım, Orman ve İnsan’ fotoğraf yarışmasına katılmak isteyenlerin toprağın, tarımın, ormanın ve suyun önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesini amaçlayan üretici, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair her türlü faaliyeti konu alan fotoğraflarla https://fotografyarismasi.tarimorman.gov.tradresine 5 Mayıs 2021 tarihine kadar başvuru yapabilecekleri açıklandı.