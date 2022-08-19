Başkan Kayda’dan çalışmalara yakın takip

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün devam eden çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Kayda, çalışmaların devam ettiği Semt Pazaryeri, Türk Dünyası Parkı, Halk Ekmek Fabrikası inşaatı, Kent Meydanı düzenleme çalışmaları ile Kırveli Pazaryeri çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu. Başkan Kayda’ya incelemeleri sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Sözer, Fen İşleri Müdürü Emin Dikici, Park ve Bahçeler Müdürü Kurbani Burak Ataoğlu, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ali Taylan da eşlik etti.

Gerçekleştirdiği incelemeler hakkında açıklamada bulunan Başkan Kayda “Kurtuluş Mahallemiz ile Kırveli, Güneş, Gümüş ve Sarıpınar Mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımıza söz verdiğimiz Kurtuluş Semt Pazaryeri ve Kırveli Pazaryeri çalışmalarımız devam ediyor. Sosyal Belediyecilik ilkemize bağlı kalarak hayata geçirdiğimiz ve bitme noktasına gelen Halk Ekmek projemizin fabrika inşaatında ince işçilik imalatları yapılırken, Kent Meydanı düzenleme çalışmaları bitme noktasına geldi. Ayrıca çocuk oyun alanları, futbol, basketbol spor sahaları, fitness spor aletleri, Türk Devletlerini yansıtan figürler ve motifleri, peyzaj düzenlemesi ile Türk Dünyası Parkı, ilçemize ayrı bir güzellik katacak. Çalışmaların hızla devam ettiği parkımızda incelemelerde bulunduk. Yeni parkımız hayırlı olsun” dedi.