Başkan Kayda’dan aşure ikramı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Muharrem ayı dolayısıyla belediye personeline aşure ikramında bulundu.

Salihli Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesinde aşure hayrı düzenledi. Salihli Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen aşure etkinliği, İlçe Müftüsü Adem Karakelebek tarafından yapılan dua ile başladı. Etkinliğe katılan belediye personeline aşure ikram eden Başkan Kayda, Muharrem ayının Salihli’mize, ülkemize ve Türk-İslam âlemine hayırlar getirmesini diledi.

Son günlerde ülkenin dört bir yanında görülen üzücü olayların yeniden yaşanmaması temennisinde bulunan Başkan Kayda, “Aşure, paylaşmanın, dayanışmanın ve birliğin sembolüdür. Hepimiz zor günler yaşıyoruz ama birlik ve beraberlik içerisinde bu günleri de inşallah atlatacağız. Değerli mesai arkadaşlarım, Salihli’mize hizmetle geçen 7 yılda güzel şehrimize birçok proje kazandırdık ve bunları sizlerle birlikte başardık. Belediyemize bağlı tüm birimlerde özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma emeklerinden ve samimi yol arkadaşlıklarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Belediyemizin bütün birimlerinde çalışan mesai arkadaşlarıma sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler, işlerinde kolaylıklar diliyorum. Allah, yaptığımız aşure hayrını kabul etsin” dedi.

Aşure hayrına Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu, İbrahim Karaca, İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, belediye daire müdürleri ve çalışanları ile Büyükşehir Belediyesi Salihli 3. Bölge İtfaiye personeli katıldı.