Başkan Kayda, yeni pazar yeri ve halk ekmek çalışmalarını inceledi

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kırveli ve Kurtuluş Mahallelerine yapılacak olan yeni pazar yerleri ile halk ekmek fabrikası çalışmalarını yerinde inceledi.

Halk Ekmek fabrikası zemin etüt çalışmalarını yerinde inceleyen Kayda “Sosyal Belediyecilik anlayışımızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla başlattığımız ‘Halk Ekmek’ projemizin fabrika zemin etüt çalışmalarında incelemelerde bulunduk. Belediyemize ait 1000 dönüm araziye ektiğimiz buğdayları un haline getirip, Halk Ekmek Fabrikamızda ekmek üreterek ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaştıracağız. İyi günde, kötü günde her zaman yanınızdayız” dedi.

Yeni pazar yerleri için çalışmalar sürüyor

Kurtuluş Mahallesi’nde Salihli Belediyesi ve Sanko işbirliğinde yapımı süren yeni pazar yerinde incelemelerde bulunan Kayda, “Kurtuluş Mahallemizde Belediyemiz ve Sanko Holding işbirliğinde inşaat çalışmaları başlayan Sani Konukoğlu Pazaryerinde incelemelerde bulunarak Poligon İnşaat Şantiye Şefi Mimar İpek Dilara Aktürk’ten bilgi aldık. Tüm yapım maliyetleri sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Sanko Holding tarafından karşılanan pazaryerimiz, 1000 metrekare kapalı alanı, 2 bin 600 metrekare pazar alanı, 13 dükkan, 150 pazar tezgahı, 150 araçlık otoparkı, 2 adet engelli ve 6 adet kadın-erkek tuvaleti, 1000 metrekare peyzaj alanı, özürlü ve elektrikli araçlar için şarj istasyonları ile sosyal alanların yer alacağı semt çarşımız Kurtuluş Mahallemize ve Salihli’mize hayırlı olsun. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin başlattığı çalışmalarla Kırveli, Güneş, Gümüş ve Sarıpınar Mahallelerimize hizmet verecek olan Kırveli Pazaryerinde Başkan Yardımcım İbrahim Karaca ve Fen İşleri Müdürüm Serkan Sözer ile incelemelerde bulunduk. 3 bin metrekarelik alan üzerinde ekiplerimiz tarafından inşaat çalışmaları başlayan, 120 pazar tezgahı, Zabıta, Halk Ekmek Büfesi, köfteci, çay ocağı, mescid, kadın-erkek tuvaleti ile araç otoparkının yer alacağı pazaryerimiz Kırveli, Güneş, Gümüş ve Sarıpınar Mahallelerimize hayırlı olsun” dedi.