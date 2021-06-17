Başkan Kayda, sera çalışanlarıyla buluştu

Salihli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı Üretim Serası ve Ağaç Fidanlığını ziyaret eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, sabah mesaisine serada görevli çalışanlarıyla kahvaltı yaparak başladı.

Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca ile birlikte üretim serasını ziyaret eden Başkan Kayda, mesaiye hazırlanan işçilerle sohbet ederek işlerinde kolaylıklar diledi. Park ve Bahçeler Müdürü Burak Ataoğlu’ndan çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Kayda, Salihli’yi dört mevsim rengarenk çiçeklerle ayrı bir güzelliğe kavuşturan sera çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Belediye birimlerine bağlı şantiye ziyaretlerine devam edeceğini belirten Başkan Kayda, “Salihli Belediyesi, tüm çalışanlarıyla büyük bir aile. Belediyemize bağlı tüm birimlerde özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyorum. Emeğin ve alın terinin en yüce değer olduğu bilinciyle bütün birimlerde çalışan mesai arkadaşlarım ile bir araya gelerek hem sohbet ediyoruz hem de isteklerini dinliyoruz. Belediyemizin bütün birimlerinde çalışan mesai arkadaşlarıma sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum” dedi.