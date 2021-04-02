Başkan Kayda, muhtarları ağırladı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Türkiye Muhtarlar Derneği Salihli Şube Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Sarıpınar Mahalle Muhtarı Öner Karabulut ve ekibini makamında ağırladı.

Ziyarette Muhtar Karabulut’un ekibinde yer alan Yeşilkavak Mahalle Muhtarı Yılmaz Özsoy, Kapancı Mahalle Muhtarı Ali Ortayol, Mevlütlü Mahalle Muhtarı Emir Ali Güler, Damatlı Mahalle Muhtarı Muharrem Öziş, Keli Mahalle Muhtarı Ali Teker, Atatürk Mahalle Muhtarı Orhan Çoban, Çaypınar Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz, Hacıhıdır Mahalle Muhtarı Mahmut Akkuzu, Yılmaz Mahalle Muhtarı İrfan Ağım, Çelikli Mahalle Muhtarı Erol Akça, Burhan Mahalle Muhtarı Yahya Akkol ve Kurttutan Mahalle Muhtarı Süleyman Kaya yer aldı.

Karabulut ve ekibine çıktıkları yolda başarılar dileyen Başkan Kayda “Muhtarlarımız bizim mahallelerdeki gözümüz, kulağımız, sesimiz, elimiz, ayağımızdır” dedi.

“Ben değil, biz anlayışı hakim olacak”

Uzun zamandır muhtarlarla yaptığı istişareler sonrası Muhtarlar Derneğine aday olduğunu belirten Öner Karabulut ise “Salihli Muhtarlar Derneği’nin daha aktif, katılımcı, ilçemize ve muhtarlarımıza hizmet etme konusunda üst düzey temsil kabiliyeti olma noktasında, birleştirici, çalışmaları ile örnek olan, ben değil biz anlayışının hakim olacağı samimi bir yönetim anlayışı ile yeni bir dönem açarak, daha başarılı bir çalışma gayretinde olacağız” dedi.