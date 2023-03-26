Başkan Kayda, hizmete giren yeni pazaryerlerini gezdi

Manisa Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ilçede yeni hizmete giren pazaryerlerini ziyaret edip, esnaf ve sanatkara hayırlı işler diledi.

Salihli’de Gümüşçayı Semt Pazarı ve Kurtuluş Çarşısı ve Pazaryeri, geçtiğimiz hafta hizmete girdi. Belediye Başkanı Kayda, hizmete giren yeni pazaryerlerini ziyaret ederek, tezgahları tek tek dolaştı. Esnaflara hayırlı işler dileğinde bulunan Başkan Kayda, alışverişe gelen vatandaşlarla da sohbet etti.

Pazaryerlerinin esnaf ve sanatkar ile mahalle halkına hayırlı olmasını dileyen Başkan Kayda “Salihli’mizde yaşam kalitesini yükseltecek çalışmalar hayata geçirmek için uğraş içerisindeyiz. Özellikle kenar mahallerimizin en önemli eksiklerinden birisi pazaryerleri idi. Kurtuluş Çarşısı ve Pazaryeri ile Gümüşçayı Semt Pazarını hizmete açtık. İki pazaryerimiz hayırlı olsun” dedi.

Başkan Kayda’yı pazaryeri ziyaretlerinde Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Serkan Sözer ile Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı İdris Özer de eşlik etti.