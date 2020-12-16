Başkan Karafil asgari ücret beklentilerini açıkladı

Hak İş ve Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil, asgari ücretin bir pazarlık ücretinden ziyade işçinin ailesiyle birlikte insan onuruna yakışır bir şekilde yaşayacağı bir gelir olarak belirlenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Hak-İş olarak, asgari ücretin asgari geçim indirimi hariç ve net olarak açıklanması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca, asgari ücret belirlenirken yılsonunda gerçekleşen enflasyon oranları dikkate alınmalı ve bu oranın üzerine iyileştirme ve refah payı ilave edilmelidir” dedi.

Hak İş ve Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil, yaptığı yazılı açıklamayla asgari ücret görüşmelerini değerlendirdi. Asgari ücretin sosyal bir hak olarak değerlendirmesi gerektiğini belirten Karafil, “Asgari ücret, gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermek için kullanılması gereken temel bir sosyal politika aracıdır. Asgari ücretin beklentilere ve ülkemiz gerçeklerine denk düşecek bir şekilde artırılması gerekmektedir. Asgari ücret bir pazarlık ücretinden ziyade işçinin ailesiyle birlikte insan onuruna yakışır bir şekilde yaşayacağı bir gelir olarak belirlenmelidir. Asgari ücret, çalışan ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir ücret olmalıdır. Ülkemiz pandemi koşulları sebebiyle olağanüstü bir dönemden geçmektedir. Hükümetimiz çalışma hayatına yönelik önlem ve tedbirleri hayata geçirmiştir. Ancak özellikle bazı sektörde çalışanların mağdur olduğu, iş ve gelir kaybı yaşadığı kritik bir süreç yaşanmaktadır. Asgari ücret belirlenirken bu mağduriyetleri giderecek, toplumun tüm kesimlerini ilgilendirdiği göz önüne alınacak, aile yükümlülüklerini de kapsayacak şekilde belirlenmesi konusunda temel ısrarımız ve talebimiz söz konusudur. Hak-İş olarak, asgari ücretin asgari geçim indirimi hariç ve net olarak açıklanması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca, asgari ücret belirlenirken yılsonunda gerçekleşen enflasyon oranları dikkate alınmalı ve bu oranın üzerine iyileştirme ve refah payı ilave edilmelidir” dedi.

Konfederasyonlarının, gelir dağılımının adil bir şekilde gerçekleşmesine yönelik olarak bireylerin gelirlerine, harcamalarına ve servetlerine göre vergiye tabii tutulması konusundaki her türlü çalışmayı desteklediğini kaydeden Karafil, “Bu çerçevede asgari ücretin üzerindeki vergi yükünün kaldırılmasını, ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmının vergiden muaf olmasını talep etmekteyiz. Hak-İş Konfederasyonu olarak, emeğin en kutsal olduğu salgın döneminde toplumun refahını sağlamak ve çalışanların gelir düzeyini artırmak için asgari ücretin belirlenmesine ilişkin ilke ve prensiplerin hayata geçirilmesinin önemine inanmaktayız” ifadelerini kullandı.