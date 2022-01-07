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Başkan Irgatoğlu: "Sağlık çalışanları birlikte güldüğümüz, hüzünlü iken acımızı paylaştığımız çok kutsal bir görevi ifa ediyorlar"

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde evinde çıkan yangında hayatını kaybeden 75 yaşındaki engelli vatandaş Muzaffer Tumlu için başsağlığı dileyen Manisa Sağlık Sen Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, Tumlu’nun hayattayken sırtında taşıması görüntüleriyle gündeme gelen ve son olarak da tabutunu omuzlayan ambulans şoförüyle ilgili olarak "Biz sağlık çalışanlarının bu türden davranışlarına sürekli şahit oluyoruz. Allah onlardan razı olsun. Sağlık çalışanlarının kıymetini bilmemiz gerekiyor. Zira onlar bizim en sevinçli anımızda, birlikte güldüğümüz, hüzünlü iken acımızı paylaştığımız çok kutsal bir görevi ifa ediyorlar" diye konuştu.

MANİSA 07.01.2022, 10:28
Başkan Irgatoğlu: "Sağlık çalışanları birlikte güldüğümüz, hüzünlü iken acımızı paylaştığımız çok kutsal bir görevi ifa ediyorlar"

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde evinde çıkan yangında hayatını kaybeden 75 yaşındaki engelli vatandaş Muzaffer Tumlu için başsağlığı dileyen Manisa Sağlık Sen Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, Tumlu’nun hayattayken sırtında taşıması görüntüleriyle gündeme gelen ve son olarak da tabutunu omuzlayan ambulans şoförüyle ilgili olarak "Biz sağlık çalışanlarının bu türden davranışlarına sürekli şahit oluyoruz. Allah onlardan razı olsun. Sağlık çalışanlarının kıymetini bilmemiz gerekiyor. Zira onlar bizim en sevinçli anımızda, birlikte güldüğümüz, hüzünlü iken acımızı paylaştığımız çok kutsal bir görevi ifa ediyorlar" diye konuştu.

Manisa Sağlık Sen Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde evinde çıkan yangında hayatını kaybeden 75 yaşındaki engelli vatandaş Muzaffer Tumlu için başsağlığı diledi. Hayattayken Tumlu’yu sırtında taşıyan, öldüğünde ise tabutunu omuzlayan ambulans şoförü Çetin Karamanlar’ı da tebrik eden Başkan Irgatoğlu, "Birkaç gün önce evinde yangın çıkan 75 yaşındaki engelli vatandaş Muzaffer Tumlu hayatını kaybetmişti. Tumlu’nun 2018 yılında sokağına araba girememesinden dolayı ambulans şoförümüz Çetin Karamanlar engelli vatandaşı sırtında taşımış ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu görüntünün ardından ambulans şoförü Karamanlar’dan övgüyle bahsetmişti. Biz de sendika olarak arkadaşımızı plaket vererek tebrik etmiştik. Dün arkadaşımız Çetin Karamanlar rahmetlinin cenazesine katılıp, dua edip, tabutuna da omuz vererek güzel bir davranışta daha bulundu. Çetin abimizi de bu vesileyle tekrar tebrik ediyorum. Kendisini kutluyorum. Biz sağlık çalışanlarının bu türden davranışlarına sürekli şahit oluyoruz. Allah onlardan razı olsun. Sağlık çalışanlarının kıymetini bilmemiz gerekiyor. Zira onlar bizim en sevinçli anımızda, birlikte güldüğümüz, hüzünlü iken acımızı paylaştığımız çok kutsal bir görevi ifa ediyorlar. Yaramızı saran, yardımımıza koşan, bizi iyileştiren, hayatımızı kurtarmaya vesile olan da yine bu kahraman sağlık çalışanlarıdır. Pandemide de benzer bir kahramanlık örneği gösteren sağlık çalışanları hepimizin takdirini kazanırken, onların varlığı kendimizi güvende hissetmemiz açısından en önemli unsur oldu" dedi.

"Bu güzel yiğitlere sahip çıkacak bir düzenleme bekliyoruz"

Sağlık çalışanlarının mücadelesinde bir çok zorlukla karşılaştığına değinen Başkan Irgatoğlu, Fakat sağlık çalışanları bunca yükün altında mücadele ederken yeri geldi mobbingle baş etmeye çalıştı, yeri geldi sevdiklerinden uzak kaldı, bazen bir sağlık çalışanını görenler ondan kaçarak ötekileştirdi ve en vahimi de arkadaşlarımız sıklıkla şiddete maruz kaldı. İşte bütün bunlar kahramanlarımızı adeta tüketti. Önümüzdeki günlerde mecleste görüşülmesi beklenen sağlık çalışanlarının ücretlerinin artırılması yönündeki düzenlemeyi bu gerçekler ışığında önemsiyor ve ilgili mercileri Hekimi hekimden, hekimi, hemşireyi, veya teknisyeni bir diğer sağlık çalışanından ayırmadan hem emekli maaşları hem de sabit ödemeleri iyileştirmek kaydıyla kahramanlarımıza hak ettikleri değeri ve emeğinin hakkı olan ücreti vermeye davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Çetin abimizi işaret ederek ’Bizim böyle yiğitlere ihtiyacımız var’ demişti. Biz de Cumhurbaşkanımızdan bu güzel yiğitlere sahip çıkılacak bir düzenlemeyi sabırsızlıkla beklediğimizi ifade etmek istiyoruz.

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