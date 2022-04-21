banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Merkez bankası piyasayı 36 milyar TL fonladı
Merkez bankası piyasayı 36 milyar TL fonladı
Avrupa Parlamentosu tek tip şarj aleti'ne onayı verdi!
Avrupa Parlamentosu tek tip şarj aleti'ne onayı verdi!
Bugün hava nasıl olacak? 21 Nisan 2022
Bugün hava nasıl olacak? 21 Nisan 2022
Bakan Dönmez: “2022 ’bor’un yılı olacak”
Bakan Dönmez: “2022 ’bor’un yılı olacak”

Başkan Irgatoğlu Ebeler Haftasında sorunları dile getirdi

Manisa Sağlık Sen Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, Ebeler Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajında yaşanan sorunları masaya yatırdı.

MANİSA 21.04.2022, 11:18
Başkan Irgatoğlu Ebeler Haftasında sorunları dile getirdi

Manisa Sağlık Sen Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, Ebeler Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajında yaşanan sorunları masaya yatırdı.

Manisa Sağlık Sen Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, 21-28 Nisan Ebeler Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı. Yayınladığı mesajında ebelerin güncel sorunlarını masaya yatıran Başkan Irgatoğlu çözüm önerileri sundu. Başkan Irgatoğlu, “Ebeler, kutsal vazife ifa eden sağlık çalışanları içerisinde ayrı bir yere ve öneme sahiptirler. Öyle ki hayata gözlerini açan her bebeği yüksek hassasiyetle karşılayıp anne kucağıyla buluştururlar. Bu nedenledir ki geçmişten günümüze, toplumumuzda saygın bir yere sahiptirler. Ebeler konusundaki bu tespit, sadece ülkemiz için geçerli olan bir durum da değildir. İlgili uluslararası kuruluşlar, dünya ölçeğinde ebelik mesleğinin sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesindeki önemini ortaya koymaktadırlar. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre; ebelerin aktif olarak çalıştığı ülkelerde anne-bebek ölümleri (özellikle doğum öncesi verilen hizmetin niteliğini gösteren perinatal bebek ölümleri) azalmış, sezaryenle doğum oranları düşmüş, doğum aralıkları uzamıştır. Ebelik hizmetlerinin yeterli olmadığı ülkelerde ise bu göstergelerin son derece yüksek olduğu tespit edilmiştir” dedi.

Ebelerin günlük hayatında sorunlarla boğuştuğuna dikkat çeken Irgatoğlu, “Ebeler hususunda tablo bu kadar net olmasına, bu kadar özverili emeğe ve toplumsal saygınlığa rağmen ne yazık ki mesleki hayatlarında ebeler, diğer fedakar sağlık çalışanları gibi bin bir türlü sorunla boğuşmaktadır. Sorunların en başında, ebelik mesleğinin adının değiştirilmesi gelmektedir. Ebe adı ‘yardımcı sağlık elemanı’na dönüştürülerek adeta ebelik mesleği ortadan kaldırılmıştır. Bunun yanında ebelerin görevlerinin başka meslek gruplarına kaydırılması ile ebelik hizmetlerindeki belirsizlik artmaya başlamıştır. İsimleri ve görev tanımları değişen ebelere, mesleki eğitimlerinin ve formasyonlarının dışında işler de verilmeye başlanmıştır. Mesleki yaşamdaki bu değişim, ebelik eğitimini de kökten değiştirdiği için ebelik mesleğinin uzun vadede sağlık sistemi içinde varlığını koruması mümkün görünmemektedir. Ebelerin ikinci en önemli sorunu, ağır ve aşırı iş yüküdür. İsimleri ve görev tanımları değişen ebelere ‘ara eleman’ muamelesi yapıldığı için bu sorunu yaşamaları kaçınılmaz olmuştur. Zaman içinde yeterli istihdamın sağlanmaması, bu sorunu dayanılamaz seviyelere tırmandırmıştır. OECD ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde bir ebe, dört ebenin yapması gereken işi yapmaktadır. Bakanlık verilerine göre, 2020 yılında 55 bin 651 olan ebe sayısı 2021’de bin 739 azalarak 53 bin 912’ye gerilemiştir. Yapılan alımların yeterli olmadığı bu rakamlarla açıkça ortadır. Tüm bu sorunların yanında günden güne yükselen enflasyon ve artan hayat pahalılığı karşısında eriyen ücret durumlarını da unutmamak gerekir” dedi.

Tüm sağlık çalışanlarının ücret adaletsizliği sorununu yaşadığını belirten Irgatoğlu, “Ebeler dahil, sağlık çalışanlarının tamamı öteden beri döner sermaye kaynaklı ücret adaletsizliği sorununu zaten iliklerine kadar yaşamaktadırlar. Bu hususta Sayın Cumhurbaşkanının 14 Mart Tıp Bayramında müjdesini verdiği bazı düzenlemeler, tüm sağlık çalışanları gibi ebeleri de umutlandırmıştır. Sabit ek ödemelerin merkezi bütçeye aktarılarak (maaş ve ek ödeme) tek kalemden ödenecek olması, merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak, ek ödemelerde artış yapılacak olması, ücretlerde yapılacak iyileştirmenin emekliliğe de yansıyacak olması, 3600 ek göstergeden yararlanacak olanların alanının genişletilmesi. Geç kalınmış olsa da tüm bunlar yerinde düzenlemelerdir ve ebeler dahil fedakar sağlık çalışanlarının tamamı bu hususlarda bir an önce adım atılmasını beklemektedir. Öngörülen düzenlemelerin, adalet ve hakkaniyet içerisinde hayata geçirilmesi en büyük arzumuz. Aksi adımların, çalışma barışını bozacağını, yeni mağduriyetler üreteceğini hiç kimsenin unutmaması gerekir. Sağlık-Sen olarak, ebelerimizle birlikte tüm sağlık kahramanlarımızın sorunlarının son bulması için mücadelemize aralıksız devam ediyoruz. Elbette bu sorunların tamamının ortadan kalkacağına inanıyoruz. Çünkü hiçbir sorun çözümsüz değil. Tek endişemiz çözüm adımlarının geç gelmesinde. Açıkçası; günden güne moral-motivasyonlarını kaybeden, mesleklerine küsen, çareyi başka mecralarda arayan sağlık çalışanlarının artık dayanacak güçlerinin kalmadığını herkesin görmesi gerekir. Bu duygu ve düşüncelerle fedakar ebelerimizin 21-28 Nisan Ebeler Haftası’nı tebrik ediyor, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm yetkilileri sağlık sistemini tehdit eden sorunlara karşı acilen adım atmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 21 Nisan 2022
İmsak 04:36
Güneş 06:10
Öğle 13:08
İkindi 16:54
Akşam 19:56
Yatsı 21:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 32 63
2. Ümraniye 31 60
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Erzurumspor 31 51
6. Eyüpspor 31 51
7. Manisa Futbol Kulübü 32 46
8. Samsunspor 30 43
9. Tuzlaspor 31 42
10. Altınordu 32 41
11. Adanaspor 31 41
12. Denizlispor 31 39
13. Gençlerbirliği 31 39
14. Keçiörengücü 31 38
15. Menemen Belediyespor 31 37
16. Kocaelispor 31 37
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 31 32
19. Balıkesirspor 31 12
Takımlar O P
1. M.City 32 77
2. Liverpool 32 76
3. Chelsea 31 62
4. Tottenham 32 57
5. Arsenal 32 57
6. M. United 33 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 31 41
10. Brighton 33 40
11. Newcastle 33 40
12. Brentford 33 39
13. Southampton 32 39
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 31 29
18. Burnley 31 25
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Atletico Madrid 33 61
3. Barcelona 31 60
4. Sevilla 32 60
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 32 45
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Celta Vigo 33 39
12. Espanyol 32 39
13. Elche 33 38
14. Getafe 33 35
15. Rayo Vallecano 31 34
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 32 31
18. Granada 33 30
19. Levante 32 25
20. Deportivo Alaves 33 25
11°
az bulutlu