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Başkan Hızlı’dan şehit yakınları ve gazilere ziyaret

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesini ziyaret ederek şehit yakınları ve gaziler ile bir araya geldi.

MANİSA 24.03.2022, 17:00
Başkan Hızlı’dan şehit yakınları ve gazilere ziyaret

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesini ziyaret ederek şehit yakınları ve gaziler ile bir araya geldi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Ümit Taydaş, “Başkanımız; biz gazilere her zaman bir ağabey, şehit yakınlarımıza ise kardeş olma, evlat olma hassasiyeti ve yakınlığı ile yaklaşmıştır. Her zorlukta yanımızda olan ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başkanımıza teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Şehitlik ve gazilik makamının toplumun çimentosu olduğu düsturu ile şehitlerimizin ve gazilerimizin hatıralarını yaşatmak, şehit yakınları ve gaziler olarak ülkemize, milletimize en iyi şekilde hizmetlerimizi sürdürme gayesinde olan bir derneğiz. Derneğimiz tamamı şehit yakını ve gazilerden oluşmaktadır. Muharip Gaziler Derneği ile birlikte bu alanda devletimiz tarafından kabul gören iki dernekten biriyiz. AK Parti Hükümeti zamanında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğü ve hassasiyeti ile şehit yakını ve gazilerimizin birçok sıkıntısı çözüldü ve çözülmeye devam ediyor. Ülkemizin bulunduğu konum ve coğrafya bakımından öneminin farkındayız, her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız. Ülkemizi zaafa uğratmak için musallat edilen terörün bitme noktasına getirilmesi bizleri memnun etmektedir. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz.”

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ise şunları: “Sözlerime Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek başlamak istiyorum. Burada sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyum. Ben sizleri kardeşim, annem, babam gibi görüyorum, ailem ile bir araya gelmişim hissini yaşıyorum. İlimizde kıymetli ve en önemli derneklerden birisiniz. Başkanınız kıymetli kardeşim Ümit Taydaş öncülüğünde bu alanda yaptığınız fedakârlığı, hizmetleri takdirle takip ediyor ve destekliyorum. Örnek, çalışkan bir derneğiniz ve başkanınız var. AK Parti Hükümeti olarak her zaman şehit yakınları ve gazilerimizin yanındayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bizler; Gazilerimize ağabey, kardeş, şehit anne babamıza evlat olmaya talibiz. Bu hassasiyet ve gönül köprüsüyle bağlıyız size. AK Parti Hükümeti ve Cumhurbaşkanımız öncülüğünde bitirilemez denen terörü bitirme noktasına getirdik. İnlerine girerek şehitlerimizin ve gazilerimizin kanını yerde bırakmadık ve bırakmayacağız. Artık terörle yol gösterilen, ayar verilmeye çalışılan bir ülke yok çok şükür. Kendi silahlarımızı, insansız hava araçlarımızı ve gerekli teçhizatı yapıyoruz. Artık kimse diyemiyor, benim silahım ile teröriste müdahale edemezsin. Ülke gündemimiz hep terördü. Şimdi yerli araba (TOGG), insansız hava aracı, savunma sanayi, köprüler, şehir hastaneleri, otoyollar. Bu günlere sizlerin fedakârlığı sayesinde geldik. AK Parti olarak her zaman yanınızda olacağız. Sizler bizim değerlilerimiz, kıymetlilerimizsiniz.”

Dernek Başkanı Ümit Taydaş tarafından AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı’ya şehit yakınları ve gazilere gösterdiği ilgi ve hassasiyetten dolayı teşekkür belgesi verildi. Ziyarette şehit yakınları, gaziler ve AK Parti Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı.

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