Başkan Güzgülü’den ‘Potanın Tarzanları’na tatlı ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp (BBSK) Başkanı Mehmet Güzgülü, Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu başlamadan Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte basketbol takımının antrenmanını ziyaret ederek baklava ikramında bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan ve 1 Ekim Cumartesi günü Pınar Karşıyaka karşılaşması ile Süper Lig’deki ilk maçına çıkacak olan yeşil-beyazlı ekibin antrenmanını ziyaret etti. Kulüp Başkanı Güzgülü’ye Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten eşlik etti. Kulüp Başkanı Güzgülü, hem 2022-2023 sezonu hem de Pınar Karşıyaka maçı için teknik ve idari ekibe başarı dileklerini ileterek baklava ikramında bulundu.

Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, Tarık Almış Spor Salonu’nda yapılan antrenmanın sonundaki açıklamalarında, “Manisa’yı spor şehri yapma hedefindeyiz. Basketbol, altyapısıyla önem verdiğimiz ama Süper Ligi de hasretle beklediğimiz bir branştı. Allah’ın izniyle hem teknik ve idari kadromuz hem de oyuncularımız sayesinde Manisa bu yıl Süper Lig’de. İnşallah burada da zevkli, heyecanlı maçlar izleriz. Ama birinci hedefimiz bizim kulüp olarak sahada mücadelemizi sonuna kadar sürdürmek. Hayırlısı olsun diyorum. Mücadele sizden, alkış destek bizden” dedi.