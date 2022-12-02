Başkan Gıcı’dan Engelliler Günü açıklaması

Memur Sen Konfederasyonu Manisa İl Temsilciği Engelli Komisyonu Başkanı Ufuk Gıcı, “Bugüne kadar insan merkezli sendikacılık anlayışını merkeze alan ve kamuda 66 bini aşkın kadrolu engelli memur arkadaşımızın görev almasında alın teri bulunan Memur-Sen’imizin çalışmalarının meyvesi olan birçok kazanıma imza attık” dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla basın açıklaması düzenleyen Memur Sen Konfederasyonu Manisa İl Temsilciği Engelli Komisyonu Başkanı Ufuk Gıcı, “Memur-Sen Konfederasyonu bünyesinde 2013 yılından beri faaliyet gösteren Memur-Sen Engelliler komisyonu olarak, özelde Kamuda görev yapan Engelli çalışanların, genelde ise tüm engellilerin ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının gelişimi için gayret gösteriyoruz. Bugüne kadar insan merkezli sendikacılık anlayışını merkeze alan ve kamuda 66 bini aşkın kadrolu engelli memur arkadaşımızın görev almasında alın teri bulunan Memur-Sen’imizin çalışmalarının meyvesi olan birçok kazanıma imza attık” dedi.

Engelli bireylerin taleplerinin yerine getirilmesi adına çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen Başkan Gıcı, “Sevgili Peygamberimiz engelli sahabeleri çok önemli görevlere getirmiştir. Bugün de ülkemizde engelli bireylerin bakan yardımcılığı, müdürlük, başkanlık gibi önemli kadrolarda görev alması -sayısal olarak yetersiz olmasına karşın- önemli bir izlek oluşturmaktadır. Bununla birlikte 10 milyonu aşan engelli vatandaşın olduğu ülkemizde atılması gereken çok daha fazla adımın olduğunu da eklemek istiyoruz. Engelli kadroları üzerinden yapılan atamalarda ek ödemelerin 20 puan artırımlı olmasını, ailesinde bakıma muhtaç engelli bulunan çalışanlarımıza istemeleri halinde günlük ve haftalık çalışma sürelerinin yarı zamanlı çalışma hakkı verilmesini, yaşamın her alanının, engelli bireylerin erişebilecekleri, erişme sırasında mağduriyet yaşamayacakları, engellilere uygun standartlara sahip bir şekilde projelendirilmesi ve uygulanmasını, engelli kamu görevlilerinin derece artışının 2 yılda bir yapılmasını, ilaveten her 5 yılda ilave bir derece verilmesini, engeli nedeniyle erken veyahut malulen emekli olan kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığı tutarı ile emekli ikramiyesi, en az 25 yıl üzerinden esas alınarak hesaplanmasını ve ödenmesini, engelli kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığının en son almakta olduğu maaşın yüzde 85’inden az olmamasını, engelli kamu personelinin yeşil pasaport hakkından daha erken faydalanmasını, ÖTV’siz araç alımı uygulamasında üst sınır uygulamasının terkedilmesini veya ekonomik gerçeklere uygun hale getirilmesini, ÖTV muafiyetiyle birlikte KDV muafiyetinin de sağlanmasını ve engelli araç alımı nedeniyle satış için uygulanan 5 yıllık süre sınırının da azaltılmasını, hac ve umre kontenjanları içerisinde, tıpkı şehit yakınları ve gaziler için ayrıldığı gibi, Engelliler için de özel kontenjan ayrılmasını, engelliler ve refakatçilerinin hac ve umre farizalarından yüzde 50 indirimli olarak faydalandırılmasını, engelli personele ihtiyaç duyacağı donanıma sahip araçların olduğu bir servis hizmetinin sağlanmasını, kamuya atanmayı bekleyen binlerce engelli vatandaşımız için de ivedilikle kontenjan açılarak daha fazla istihdamın sağlanmasını, gelir vergisi muafiyetinin uygulamaya geçirilmesiyle birlikte ayrıcalığını kaybeden engelli bireylere vergi muafiyeti avantajının, farklı bir ödeme yoluyla ilave muafiyet çerçevesinde ödenmesini, engelli bireylerin yaşam alanına/çalışma hayatına eksiksiz katılabilmesi ve en yüksek verimi sağlayabilmesi için bazı tıbbi cihazların (ortez, protez, işitme cihazı, insülin pompası, vb.) temini noktasında sosyal devlet ilkesini destekleyici nitelikte teşvik/muafiyetlerin sağlanmasını talep ediyoruz” dedi.