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Başkan Ergün’den tarıma 17 milyon liralık destek paketi müjdesi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, pandemi ve savaş nedeniyle önemi oldukça artan tarımsal faaliyetler noktasında üreticiye destek olmak amacıyla 17 milyon TL’lik destek paketini açıkladı.

MANİSA 23.03.2022, 10:09
Başkan Ergün’den tarıma 17 milyon liralık destek paketi müjdesi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, pandemi ve savaş nedeniyle önemi oldukça artan tarımsal faaliyetler noktasında üreticiye destek olmak amacıyla 17 milyon TL’lik destek paketini açıkladı.

Tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik projeleriyle ön plana çıkan Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu alanda önemli bir destek paketini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda üreticiye yönelik yapılacak destekler noktasında Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmalar tamamlandı. Başkan Ergün, üreticiye yönelik yapılacak olan 17 milyon TL tutarındaki destek paketini duyurdu. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2022 yılı bütçesinden tarıma 10 milyon TL kaynak aktardıklarını hatırlatan Başkan Ergün, bunun üzerine artı 17 milyon TL daha kaynak ayrıldığının müjdesini verdi. Böylece Manisa Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınmaya yönelik bütçesi 27 milyon TL’ye ulaştı.

17 milyon TL’lik yeni destek paketi uygulamaya geçiyor

Destek paketinin detayları hakkında bilgi veren Başkan Ergün, “Somalı Arıcılar Ana Arılarını ve Arı Sütünü Üretiyor Projesi’ kapsamında 205 bin TL, ‘Kanadı Noktalı Sirke Sineği ile Mücadele’ kapsamında Akhisar, Demirci, Gördes, Kula, Köprübaşı, Salihli, Selendi, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerimizde elma sirkesi dağıtımı için 450 bin TL, Ahmetli Yaraşlı Mahallesi’nde bağ alanlarında salkım güvesi ile mücadele kapsamında feromon tel tuzak asımı işi için 180 bin TL, sulama kooperatifleri ve yeni sulama tesisi yapımlarında kullanılmak üzere 42 bin 500 metre boru alınması için 6 milyon 500 bin TL, eski açık kanal sulama tesislerinin damla sulama tesisine dönüştürülmesi ve yeni damla sulama tesislerinin inşaatı için 2 milyon 500 bin TL, ilaçlama suyu temini (Taral) tesisi yapılması için 750 bin TL, Hayvan İçme Suyu Göleti yapım ve temizlik işleri için 2 milyon 550 bin TL, sulama tesisleri için sondaj açılması işleri için 300 bin TL, Buğday Üreticilerine Gübre Desteği için 3 milyon 120 bin TL, doğal afetten zarar gören seralar için tepe naylonu alım, bakım ve onarım işi için 300 bin TL, ‘Don Kırağı Örtüsü (Agril Örtü) Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi’ 150 bin TL.” dedi.

“Üreticimize hayırlı olsun”

Tarım sektörünün yaşanan pandemi ve savaş ortamında öneminin daha fazla ön plana çıktığını vurgulayan Başkan Ergün, “Bu ortamda tarım sektöründe üretimin devamlılığının sağlanması ve çiftçilerimizin üretim koşullarının iyileştirilmesi en önemli konular arasında gelmektedir. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak üretken belediyecilik anlayışıyla Büyükşehir olduğumuz ilk günden itibaren tarıma ve tarımsal üretime öncelik veren politikalar üretmeye ve uygulamaya devam ettik. Yaşanan bu kritik süreçte tarıma ve kırsal kalkınmaya verdiğimiz desteği artırarak devam ettirme kararlılığındayız. Tarımın içinde bulunduğu durumun ve girdi maliyetlerinde artışın farkındayız. Bu nedenle çiftçilerimizi destekleyerek üretmelerinin önünü açmak için yaptığımız yatırımları arttırmaya karar verdik. Bu amaçla hemen 17 milyon TL destek paketini uygulamaya başlatıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

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