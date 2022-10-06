Başkan Ergün’den Sadullah Bakkal’a teşekkür

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisalıların Sadullah Bakkal olarak tanıdığı Sadullah Bulgulu’yu makamında misafir ederek, Manisa’ya kazandırdığı su kaynakları dolayısıyla teşekkürlerini sundu.

Manisa’da doğal kaynak suları ile ilgili bir soru geldiğinde akla gelen ilk isim Sadullah Bulgulu. Manisalıların Sadullah Bakkal olarak tanıdığı isim 30 yıldır Manisa’nın su kaynaklarının tespiti ve korunması için çalışıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Sadullah Bulgulu’yu yaptığı önemli çalışmalar dolayısıyla makamında ağırladı. Başkan Ergün, MASKİ Genel Müdürlüğü yetkililerine verdiği talimat sonrasında İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, Sadullah Bulgulu ile birlikte çalışarak Manisa merkezde doğal kaynak suyuyla beslenen çeşmelerin arşivini çıkardı. Gelecek nesillere ışık tutacak önemli çalışma için Başkan Ergün, Sadullah Bulgulu’ya teşekkür etti. Sadullah Bulgulu da ‘Ömrümde gördüğüm en güzel hediyeyi sizler verdiniz’ diyerek şükranlarını sundu. Makamda gerçekleşen ziyarette MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay ile Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer de yer aldı.

Yapılan çalışma

Sadullah Bulgulu ile bütün su kaynakları, kaynak başından başlayarak gezilirken, gezilen noktaların hepsinin koordinatları çıkarıldı. Kaynak suyuyla beslenen çeşmeler tek tek görüntülenerek arşiv altına alındı ve kaynaktan gelen borunun çapı dahil olmak üzere bir liste hazırlanarak haritaya döküldü.

Tarihi 100 yılın üstüne dayanan çeşmeler de dahil olmak üzere kaynak suyuyla beslenen çeşmelerin bir daha hiçbir şekilde kaybolmaması ve gelecek nesillere ışık tutulması için yapılan çalışma sayesinde suyun nereden geldiği artık net bir şekilde biliniyor.

“Büyük bir saygıyla ve minnetle sizlere naçizane bir hatıramız olsun istedik”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Sadullah abicim verdiğin emekler için, çabalar için, gayretler için bütün insanlığa hizmetlerin için Allah bin defa razı olsun. Büyük bir saygıyla ve minnetle sizlere naçizane bir hatıramız olsun istedik. Manisa halkına yaptığınız hizmetler için şahsım ve Manisalılar adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Elimizde çok önemli bir arşiv oldu”

Sadullah Bulgulu’nun 30 yılını bu işe verdiğini belirterek sözlerine devam eden Başkan Ergün, “Bütün yapılmış olan çeşmelerin ana kaynaklardan tespitini gerçekleştirerek Manisa’ya kazandırmış bir kişi. Bunların kaybolmaması adına, geleceğe taşımamız adına tespitleri noktasında MASKİ Genel Müdürlüğümüz ekipleri ile birlikte çalışarak hayata geçirilen saha tespitlerini harita haline getirdik. Elimizde çok önemli bir arşiv oldu” ifadelerini kullandı.

“Geriye artık güzel bakacağım”

Sadullah Bakkal da yaptığı açıklamada, “Ben çok memnun oldum. Ben yalnız çalışmadım. Sizlerle beraber çalıştım. Ve sizlerin çok faydasını gördüm. Bizden sonra gelecek olan nesillere de çok önemli bir arşiv olacak. Bu sayede tarihi çeşmelere de zarar verilmeyecek. Ömrümde gördüğüm en güzel hediyeyi sizler verdiniz. Allah razı olsun. Geriye de artık güzel bakacağım” dedi.