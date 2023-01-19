Başkan Ergün’den öğrencilere karne hediyesi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün 20 Ocak’ta karne sevinci yaşayacak öğrencilere hediyeleri ulaşmaya devam ediyor. Gördes ilçesinde Şehit Cemal Aybey İmam Hatip Ortaokulu, Oğulduruk Jandarma Er Ruşen Ulu İlkokulu ve Ulgar İlkokulu öğrencilerine hediyeleri, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkililerince ulaştırıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdür Vekili Gülşah Hakyol, Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Hüseyin Yılmaz ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, Gördes ilçesinde Şehit Cemal Aybey İmam Hatip Ortaokulu, Oğulduruk Jandarma Er Ruşen Ulu İlkokulu ve Ulgar İlkokulu öğrencilerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün yarıyıl tatili hediyelerini ulaştırdı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkililerine Oğulduruk Mahallesi’nde, Mahalle Muhtarı Abdullah Doru, Ulgar Mahallesi’nde Mahalle Muhtarı Zeki Gökçe de eşlik etti. Ayakkabı, mont ve bottan oluşan iç ısıtan hediyeleri alan öğrenciler ve öğretmenleri, kendilerini unutmayan Başkan Ergün’e teşekkür etti. Öğrencilere, muhtarlara, okul yönetimine ve öğretmenlere Başkan Ergün’ün selamlarını ileten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, 17 ilçede tüm vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.