banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Ağaoğlu'ndan kamuoyu açıklaması!
Ağaoğlu'ndan kamuoyu açıklaması!
Her 100 konuttan 30’unu Ruslar alıyor
Her 100 konuttan 30’unu Ruslar alıyor
Ramazan sofralarının baş tacı Hurmaya zam geldi!
Ramazan sofralarının baş tacı Hurmaya zam geldi!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Başkan Ergün’den kaldırım işgalleri konusunda çözüm odaklı yaklaşım

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter ve birliğe bağlı esnaf odalarının başkanlarını ağırladı. Oda başkanlarıyla yaklaşık 2 saat süren bir görüşme gerçekleştiren Başkan Ergün, Manisa merkezinde Şehzadeler ve Yunusemre belediyeleri ile birlikte hareket ederek, esnaf odalarının da katılımıyla kaldırım işgallerinin çözümüne yönelik adımlar atılacağını söyledi.

MANİSA 22.03.2022, 12:38
Başkan Ergün’den kaldırım işgalleri konusunda çözüm odaklı yaklaşım

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter ve birliğe bağlı esnaf odalarının başkanlarını ağırladı. Oda başkanlarıyla yaklaşık 2 saat süren bir görüşme gerçekleştiren Başkan Ergün, Manisa merkezinde Şehzadeler ve Yunusemre belediyeleri ile birlikte hareket ederek, esnaf odalarının da katılımıyla kaldırım işgallerinin çözümüne yönelik adımlar atılacağını söyledi.

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter, Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül, Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahattin Akyüz, Bakkallar Odası Başkanı Saffet Taşkıncan ve Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü makamında ziyaret etti. Toplantıda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya da yer aldı. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede, kaldırım işgallerine yönelik yaşanan suiistimaller, buna yönelik yapılan çalışmalar ele alındı.

Toplantının ardından açıklama yapan MESOB Başkanı Hasan Geriter, “Büyükşehir belediye başkanımızı oda başkanlarımızla beraber ziyaret ettik. Ziyaretimizin sebebi, biliyorsunuz son günlerdeki kaldırım işgalleriyle ilgili üyelerimizden gelen sorunları, istekleri, sıkıntıları başkanımıza aktarmaktı. Ve bugünkü beraberliğimizde de sıfır işgaliye ve benzeri sıkıntılarla ilgili başkanımızla istişarelerde bulunduk. Bunların hem belediyemiz hem Manisa’da yaşayan halkımız hem de temsil ettiğimiz esnafımız için nasıl az zararla giderilebilir konularını görüştük. Bugün başkanımızdan her zaman olduğu gibi, bizi rahatlatıcı, ferahlatıcı, ileriye dönük çözüm odaklı görüş ve fikirlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Biz, çözümü 1-2 saat sonra konuşuruz derken, yarım saat içerisinde başkanımız, çözüm önerilerini de bize iletti. Önümüzdeki günlerde neleri yapacağımızı, neleri yapmayacağımızı başkanımla yapacağımız toplantıda kendisi bizlere iletecek. Kendisine kabulünden dolayı, gösterdiği destekten dolayı bir kez daha şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” dedi.

“Hepimizin amacı vatandaşın mutlu bir şekilde bu şehirde yaşamasını sağlamak”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de “Her şeyden önce bu şehir hepimizin şehri. Biz, Manisa’da doğduk, Manisa’da yetiştik ve Manisa’da yaşamaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz makamlar, hepimiz için vatandaşın en huzurlu, en mutlu şekilde bu şehirde yaşayabilmesini sağlamak. Buna sokakta gezen kardeşlerimiz, bacılarımız, analarımız da dahil. Bebek arabasıyla gezen bacılarımız da dahil. Ama ona hizmet veren esnaflarımız da dahil. Sonuçta hepimiz bu havayı soluyoruz ve buranın suyunu içiyoruz. Burada her şeyden önce istişare edilerek herkesin mutlu olabileceği, ortak noktalarda buluşabilmek” dedi.

Toplantı sonrasında ortaya çıkan çözümleri paylaşan Başkan Ergün, “Bugün yaptığımız istişarelerde de bütün oda başkanlarımızın taleplerini dinleme fırsatı bulduk ve hiçbirinin de bana göre olumsuz bir tarafı yok, hepsi çözülebilecek sorunlar. Tabi ki bunu suistimal eden çok az da olsa vatandaşımız var. Ama bunu halkın tamamına genelleme noktasında hareket etmeyeceğimizi ben buradan ifade etmek istiyorum. Önemli olan takip ve uygulanabilirlik noktasında geçmişte yapılan düzenlemeleri tekrar gözden geçirilerek, irdelenerek en doğrusunu sahada uygulayabilmek amacındayız. Bununla ilgili başkanlardan önce Şehzadeler belediye başkanımızla bir araya geldim. Kendisiyle de yaptığımız ve oda başkanlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde yarından itibaren Şehzadeler Belediyesi öncülüğünde arkasından da oradan belirleyeceğimiz kriterlerle Yunusemre Belediyemiz ile yapacağımız mutabakat ve görüşmelerle Manisa merkezindeki bu sıkıntılı noktaları, problem oluşturan alanları her türlü iş koluna göre yani kahveciler, lokantacılar, hizmet sektörü, kafeler, tuhafiyeciler gibi her sektörün kendine göre ve o yollardaki genişliklere ve kaldırım genişliklerine göre bir değerlendirmeyle bunların gözden geçirileceğini ve yarından itibaren bunun çalışmalarının başlayacağını ifade ediyorum” diye konuştu.

En doğru yolun bulunacağına inandığını da sözlerine ekleyen Başkan Ergün, şunları söyledi: “Belediyelerimizin ve esnaf odalarımızın ortak çalışmasıyla en doğru yolun bulunacağından hiç kimsenin şüphe duymamasını istiyorum. O açıdan bizim amacımız esnafımızı üzmek değil, Manisa’da daha güzel, daha modern ve artık Büyükşehir olmamız sebebiyle cadde ve sokaklarının çok daha güzel bir şekilde gezilebilir, ferah bir şekilde vatandaşımıza mutluluğu yaşatabilmek. Tek amacımız budur. Bu noktada zaman zaman kısmen sahada sıkıntı yaşanan veya ufak tefek kişilerin egolarından kaynaklanan tartışmalar olduysa da, bu noktada bizler kurum olarak vatandaşlarımızdan özür dileriz. Bunu yapmasını da biliriz. Eğer bir kusurumuz olduysa da, zabıta biriminde çalışan arkadaşlarımız adına da bunun telafisini gideririz. Önemli olan istişare, istişare, istişare. Doğru yolu hep beraber buluruz. Bunları da bu hafta içerisinde inşallah netleştiririz. Çok güzel bir şekilde Manisa’mızda yaşamaya devam ederiz”

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19