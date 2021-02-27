banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Galatasaray 2-0 Erzurumspor Maç Özeti ve Golleri İzle
Galatasaray 2-0 Erzurumspor Maç Özeti ve Golleri İzle
Gökçeada'da kayıp teknenin yeri tespit edildi
Gökçeada'da kayıp teknenin yeri tespit edildi
55 tilkiden üretilmiş, fiyatı 450 bin lira
55 tilkiden üretilmiş, fiyatı 450 bin lira
Prof. Dr. Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi
Prof. Dr. Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Başkan Ergün’den hafta sonu mesaisi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre ilçesi Nusret Köklü Bulvarı’nda yürütülen prestij cadde çalışmalarını inceledi.

MANİSA 27.02.2021, 20:33
1
Başkan Ergün’den hafta sonu mesaisi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre ilçesi Nusret Köklü Bulvarı’nda yürütülen prestij cadde çalışmalarını inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Nusret Köklü Bulvarı’nda yürüttüğü prestij cadde düzenlemesiyle, mevcut bulvara yepyeni bir görünüm kazandırıyor. Peyzaj uygulamaları, aydınlatmaları, kaldırım ve bordür düzenlemeleriyle modern bir görünüm kazanan bulvarda, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, cumartesi günü incelemelerde bulundu.

Başkan Ergün, incelemeler sırasında mahalle sakinleriyle de sohbet etti. Evlerinin balkonundan Başkan Ergün’e seslenen vatandaşlar, bulvar üzerinde yürütülen çalışmalar nedeniyle memnuniyetini dile getirdi.

Bulvarın, yepyeni bir görünüm kazandığını ifade eden Laleli Mahalle Muhtarı Yadigar Şahin ise, başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür etti.

İncelemeler sırasında mahalle sakinleri tarafından ilgiyle karşılanan Başkan Ergün’e, çocukların da ilgisi görülmeye değerdi. Evlerinin bahçelerinden, kendisine seslenen çocuklarla sohbet eden, Başkan Ergün, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bulvar üzerinde yaptığı incelemenin ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Ergün, “Peyzaj uygulamaları, aydınlatmaları, kaldırım ve bordür düzenlemeleriyle yepyeni bir görünüm kazandırdığımız bulvarda, önümüzdeki günlerde çalışmalarımızı tamamlayacağız. Bulvarda, peyzaj uygulamalarımızdaki rengarenk çiçeklerle görsel şölen sunarken, modern aydınlatmamızla da ışıl ışıl bir görünüm kazandıracağız” dedi.

Başkan Ergün’e, Laleli Mahalle Muhtarı Yadigar Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu ve Uğur Başkal, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Göksel Topçu, Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman eşlik etti.
Yorumlar (0)
banner422
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Hatayspor 26 45
6. Alanyaspor 26 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 26 40
9. Antalyaspor 26 34
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 23 49
3. Altınordu 24 44
4. İstanbulspor 23 43
5. Adana Demirspor 24 42
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 23 38
9. Bursaspor 23 31
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 23 26
13. Menemenspor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 23 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 23 7
Takımlar O P
1. Man City 26 62
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 24 52
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 25 32
9. Athletic Bilbao 24 30
10. Granada 24 30
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Eibar 25 22
17. Deportivo Alaves 24 22
18. Real Valladolid 24 21
19. Elche 23 21
20. Huesca 25 20