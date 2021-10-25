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Başkan Ergün’den belediye personelini sevindiren müjde

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesinde görev yapan ve 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçirilen 4 bin 600 hizmet alım personelinin banka promosyonlarıyla ilgili bankayla anlaşmaya varıldığını müjdeledi. Anlaşmayla personele 4 bin 400 TL ödeme yapılacak.

MANİSA 25.10.2021, 15:49
Başkan Ergün’den belediye personelini sevindiren müjde

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesinde görev yapan ve 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçirilen 4 bin 600 hizmet alım personelinin banka promosyonlarıyla ilgili bankayla anlaşmaya varıldığını müjdeledi. Anlaşmayla personele 4 bin 400 TL ödeme yapılacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki kadroya geçen personeller için özel bir bankayla maaş promosyon anlaşması imzaladı. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde taşeron olarak çalışırken 696 sayılı KHK ile kadroya geçen 4 bin 600 personelin maaş ödemeleri için çağrıya uyarak, ihaleye katılan 7 banka ile açık ihale masasına oturuldu. Yapılan ihale sonucunda en yüksek teklifi, personel başına 4 bin 400 TL ile Yapı Kredi Bankası verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi BESOT A.Ş. ile banka arasında imzalanacak olan promosyon anlaşmasının ardından bu ücretin personellerin hesabına yatacağı belirtildi.

Başkan Ergün: “Biz, büyük bir aileyiz”

Göreve geldikleri ilk günden itibaren Manisa Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarında çalışan her bir personelin özlük hakları noktasında adilane bir tutum içinde olduklarını ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Bu tutumumuz, banka promosyonu noktasında da geçerli. Açık ihale usulü ile gerçekleştirdiğimiz maaş ödeme ihalesinde en yüksek teklifi veren banka ile yapacağımız maaş sözleşmesi kapsamında hizmet alım personellerimizin hesaplarına 4 bin 400 TL promosyon ücreti yatacak. Biz, büyük bir aileyiz ve bu ailenin her bir ferdinin mutluluğunu da düşünmek durumundayız. O açıdan promosyon anlaşması hayırlı, uğurlu olsun. Personelimiz, güle güle harcasınlar” diye konuştu.

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