Başkan Ergün’den Bakan Kasapoğlu’na teşekkür

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ankara temaslarını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ziyaret ederek tamamladı. Fikri Bayrıl Spor Tesisleri ve Tarık Almış Spor Salonu ile ilgili yapılacak yenileme çalışmalarında sağladıkları destekler nedeniyle Bakan Kasapoğlu’na teşekkürlerini ileten Başkan Ergün, Manisa’daki yatırımlar hakkında da bilgiler verdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu’na fincan takımı ve Manisa bezinden üretilen Osmanlı Kaftanı Minyatürü hediye eden Başkan Ergün, Bakan Kasapoğlu ile Manisa’ya kazandırılan ve planlaması yapılan projeleri görüştü. Manisa’da spor yatırımlarına, çocukların ve gençlerin spora teşvik edilmesine büyük önem verdiklerini belirten Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesinden binlerce çocuğun ve gencin spor yapma imkanı bulduğunu söyledi.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Fikri Bayrıl Spor Tesisleri ve Tarık Almış Spor Salonu yenilemeleri ile ilgili imzaladıkları protokole de değinen Başkan Ergün, Bakan Kasapoğlu’na destekleri dolayısıyla teşekkür etti. Ziyareti nedeniyle Başkan Ergün’e teşekkür eden Bakan Kasapoğlu da, Manisa’ya selamlarını iletti.