banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
WhatsApp yeni yılda milyonlarca telefonda çalışmayacak
WhatsApp yeni yılda milyonlarca telefonda çalışmayacak
Euro, 20 Kasım'dan bu yana ilk kez 9 liranın altında
Euro, 20 Kasım'dan bu yana ilk kez 9 liranın altında
İngiltere anlaşması otomotiv sektörünü umutlandırdı
İngiltere anlaşması otomotiv sektörünü umutlandırdı
Ekrem İmamoğlu tazminat davasını kazandı
Ekrem İmamoğlu tazminat davasını kazandı

Başkan Ergün’den Akhisar’a yeni yıl müjdeleri

Pandemi nedeniyle zor günler yaşanan bir süreçte, Manisa Büyükşehir Belediyesi, hizmetlerini aksatmadan devam ettirirken Akhisar’a kazandırılacak dev yatırımlar için çalışmalara başladı. Prestij cadde düzenlemelerinden, Kültüpark’a kadar, ilçeye yapılacak önemli yatırımların müjdesini veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 2021 yılında ilçede yatırımların zirve yapacağını belirtti.

MANİSA 29.12.2020, 15:35
4
Başkan Ergün’den Akhisar’a yeni yıl müjdeleri

Pandemi nedeniyle zor günler yaşanan bir süreçte, Manisa Büyükşehir Belediyesi, hizmetlerini aksatmadan devam ettirirken Akhisar’a kazandırılacak dev yatırımlar için çalışmalara başladı. Prestij cadde düzenlemelerinden, Kültüpark’a kadar, ilçeye yapılacak önemli yatırımların müjdesini veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 2021 yılında ilçede yatırımların zirve yapacağını belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yeni yılda Akhisar’da başlaması planlanan önemli yatırımlar hakkında bilgi verdi. Geride kalan asfalt sezonunda, il genelinde asfalt çalışmalarında rekora imza attıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Bu sezon yol ağımızda, 900 kilometrelik güzergâhta asfalt çalışması yaptık. Akhisar ilçemizde de 88,5 kilometre asfalt çalışması gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmesi amacıyla yol yapım çalışmalarına devam edeceğiz” dedi.

“Ring yolu modern bir görünüme kavuştu”

Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde Ring Yolu’nun, bin 300 metrelik kısmında yürütülen prestij cadde çalışmasının tamamlandığını belirten Başkan Ergün, “MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen alt yapı çalışmasının ardından, mevcut cadde de üst yapı çalışmasına başladık. Aydınlatma ve üst yapı çalışmasının ardından, caddenin bir bölümünde ağaçlandırma çalışması yaptık. Yine cadde de, uygun olan alanda yapılacak olan peyzaj uygulamasının da projesi hazırlanıyor” dedi.

İki yeni prestij cadde çalışması

Yeni yılda ilçede yapımına başlayacak olan prestij cadde çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Ergün, “İlçemizin en işlek caddelerinden olan Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddesi ve Hilaliye Caddesi’nde prestij cadde düzenlemesi yapılacak. Üst yapı ve aydınlatma çalışmasıyla caddenin prestiji artacak” dedi.

Park yepyeni bir görünüme kavuşacak

İlçe merkezinde bulunan Şehit Necdi Şentürk Parkında yapılacak projenin detaylarını paylaşan Başkan Ergün, “Yaklaşık 35 bin metrekarelik alan içerisindeki parkta, “Kültürpark” projemizi hayata geçireceğiz. Çocuk oyun alanları, yürüyüş parkuru, havuzlar ve çevresindeki dinlenme alanları ile mevcut parkın güzelliğine güzellik katacağız” dedi.

“Depremin yaralarının sarılması için seferber olduk”

Bunun yanı sıra geçtiğimiz Ocak ayında meydana gelen depremde hasar gören ve yıkılan Karabörklü Camii’nin yerine yenisinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağını da sözlerine ekleyen Başkan Ergün, “Geçtiğimiz yıl, Ocak ayında meydana gelen depremle sarsılan Akhisarlı vatandaşlarımızı bir an olsun yalnız bırakmadık. Bu kapsamda, depremde yıkılan Karabörklü Camiinin yerine yenisi yapacağız. Projesi hazır olan camiinin, yakında ihalesine çıkacağız” dedi.

Modern itfaiye binası

İlçede modern itfaiye binasının da yapılacağını ifade eden Başkan Ergün, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini önemsiyoruz. Bu anlamda geçtiğimiz yıl OSB ile ortaklaşa sanayi bölgesinde itfaiye birimini hizmete sunduk. Bunun yanı sıra şehir merkezinde bulunan İtfaiye Amirliği’nin daha verimli olabilmesi amacıyla yeni stadyumun yakınlarında yapılacak olan modern binaya taşıyacağız. Şehir merkezinde de İtfaiye birimimiz yer alarak olası afet ve yangınlara müdahale edecek” dedi.

Gençlik ve Kültür Merkezi müjdesi

Gençlerimizin daha rahat ortamlarda, daha gelişmiş dersliklerde eğitim alıp sosyalleşebilmesi için ilçeye yapılması planlanan Gençlik ve Kültür Merkezi projesinin de müjdesini veren Başkan Ergün, “Gençlerimizin daha iyi ortamlarda eğitim alabilmelerini sağlamak amacıyla, il genelinde projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Bu anlamda, İtfaiye Amirliğimizin yeni yerine taşınmasıyla birlikte, mevcut alanda Gençlik ve Kültür Merkezi projemizi hayata geçireceğiz. Yapılacak olan merkezde gençlerimiz modern dersliklerde eğitim alacak, etkinlik alanlarında keyifle zaman geçirecek. Ayrıca, yapılacak olan merkezde Büyükşehir Belediyemizin Akhisar Hizmet Binası da yer alacak” ifadelerinde bulundu.

“Aynı aşk ve şevkle çalışmaya devam edeceğiz”

Aynı aşk ve şevkle 2021 yılında da, Manisalı vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceklerini sözlerine ekleyen Başkan Ergün, “Göreve geldiğimiz gün içimizde var olan, şehrimize hizmet etme aşkını aynı şekilde taşıyoruz. Yeni yılda de şehrimize değer katan yatırımları hayata geçirebilmek için var gücümüzle çalışacağız. Bu vesileyle, yeni umutlarla karşıladığımız 2021 yılının, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyor. Tüm hemşerilerime mutlu yıllar diliyorum” dedi.

Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi’ne MASKİ’den yeni altyapı

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından, Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi’nde kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirileceğini sözlerine ekleyen Başkan Ergün, “Proje kapsamında 6 bin 200 metre kanalizasyon, 4 bin 500 metre de yağmur suyu hattı döşenecek. Hattın geçeceği güzergâhta arazi sahibinin izin vermemesi nedeniyle kamulaştırma çalışmaları yapılıyor. Sürecin tamamlanmasına takiben çalışmalar başlayacak” ifadelerinde bulundu.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
16°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Karagümrük 14 21
7. Hatayspor 13 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Antalyaspor 14 17
15. Sivasspor 14 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 16 32
2. Tuzlaspor 15 30
3. Samsunspor 16 30
4. Altay 15 29
5. Adana Demirspor 15 28
6. Ankara Keçiörengücü 16 28
7. Altınordu 16 27
8. İstanbulspor 14 25
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Balıkesirspor 15 15
14. Boluspor 15 13
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 13 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. Leicester City 16 29
3. Everton 15 29
4. M. United 14 27
5. Aston Villa 14 26
6. Chelsea 16 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 15 25
10. West Ham 15 22
11. Wolverhampton 15 21
12. Leeds United 15 20
13. Crystal Palace 16 19
14. Newcastle 14 18
15. Arsenal 15 17
16. Brighton 15 13
17. Burnley 14 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 15 8
20. Sheffield United 15 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Villarreal 15 26
5. Barcelona 14 24
6. Sevilla 13 23
7. Granada 14 21
8. Celta de Vigo 15 20
9. Real Betis 15 19
10. Athletic Bilbao 15 18
11. Cádiz 15 18
12. Getafe 14 17
13. Deportivo Alaves 15 17
14. Valencia 15 15
15. Levante 14 15
16. Elche 13 15
17. Eibar 15 15
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12