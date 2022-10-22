Başkan Ergün Yunusemre ilçesindeki yatırımları anlattı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Yunusemre İlçe Başkanlığı tarafından sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile muhtarlara yönelik düzenlenen toplantıya katılarak, Manisa Büyükşehir Belediyesinin ilçedeki çalışmalarını anlattı. Yoğun katılımın olduğu toplantıda, partililer MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teşrifleriyle gerçekleşecek dev miting öncesi moral depoladı.

MHP Yunusemre İlçe Başkanlığı tarafından sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile muhtarlara yönelik düzenlenen toplantı, ilçedeki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün yanı sıra MHP TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy, MYK Üyesi Mehmet Ödevli, MHP İl Başkanı Murat Öner, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, AK Parti ve MHP ilçe başkanları, STK temsilcileri ve partililer katıldı.

Kutlar’dan teşekkür

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan organizasyonun açılış konuşmasını yapan MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, 5 ay önce göreve geldikleri günden itibaren Yunusemre ilçesinin sorunlarına eğildiklerini, dertlerine derman olmaya çalıştıklarını ifade etti. Kutlar, bu süreçte kendilerine desteği esirgemeyen MYK Üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Kutlar, ilin sorunlarını TBMM’ye taşıyan Grup Başkanvekili Erkan Akçay’a da teşekkür etti. Kutlar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teşrifleriyle 23 Ekim Pazar günü gerçekleştirecekleri mitinge de tüm konukları davet etti. Kutlar’ın ardından MHP İl Başkanı Murat Öner kürsüye davet edildi. Güçlü Türkiye inancıyla var gücüyle çalıştıklarını ifade eden Öner, “Devletimizin ve sinesinden çıktığımız aziz Türk milletinin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz” dedi.

Göreve geldikleri ilk günden bu yana Manisa’nın ihtiyacı olan, kabuğunu kırmasını sağlayacak ve geleceğe emin adımlarla götürecek proje ve hizmetlerin içinde olduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, “Kıymetli hemşerilerimizin teveccühleriyle 3 dönemdir Manisa’mızda, Milliyetçi Hareket Partimizin üretken belediyecilik anlayışını en güzel şekilde temsil ediyoruz. Projelerimizi hayata geçirirken muhtarlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, oda ve derneklerimizin, iş dünyamızın ve üniversitemizin görüşlerini almaya daima özen gösterdik. Geriye dönüp baktığımızda hizmet ve yatırımlarımızın Manisa’mızı bir üst noktaya taşıyan ve hemşerilerimizin yüzünü güldüren çalışmalar olmasının mutluluğunu ve huzurunu yaşıyorum” dedi.

Manisa’ya 5 milyar TL’lik yatırım

Manisa’nın büyükşehir olmasıyla birlikte yapılan çalışmaları özetleyen Başkan Ergün, “2014 yılında büyükşehirin kurucu belediye başkanı olarak sıfırdan bir Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünü kurmak, 17 ilçede Büyükşehir’in ulaşılabilir olmasını sağlamak ve bunları yaparken yaşanan sancıları vatandaşımıza yansıtmamak için canla başla çalıştık. 30 Büyükşehir Belediyesi arasında ‘Bütçe Performans Birincisi” olan, bütçesinden yatırımlara en fazla kaynak ayıran bir Manisa Büyükşehir Belediyesi inşa ettik. Büyükşehir olduğumuz günden yani 2014 yılından bugüne kadar ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 5 milyar liranın üzerinde. Eski parayla 5 katrilyon lira. Helali hoş olsun. Güle güle kullanılsın” dedi.

33 yıldır yapılamayan imar planları yapılıyor

Manisa’da 33 yıldır yapılamayan imar planlarıyla ilgili önemli ve kararlı adımlar attıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Ergün, “İlk etapta 1/5000 ölçekli nazım imar planlarını onayladık. Bunun ardından 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını etap etap meclisimize getiriyoruz. Bunların hayata geçmesinde Şehzadeler ve Yunusemre Belediye Başkanlarımız, meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu planlar, Manisa’nın gelecek 40-50 yılını planlayan çalışmalar. Her ne kadar bazı cılız sesler konuyu başka taraflara çekmeye çalışıp, suyu bulandırma hamlesiyle bu planlara engel olmaya çalışsa da, biz buna izin vermeyeceğiz. Bu şehrin önünü tıkamalarına müsaade etmeyeceğiz. Hemşerilerimizin yıllardır beklediği planların önüne set kurmaya çalışanların kirli siyasetine alet olmayacağız” diye konuştu.

"Her zaman işimize bakıyoruz"

20 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Manisa’ya teşrif ederek, 2 milyar 675 milyon TL tutarındaki Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü hizmetlerinin yer aldığı kamu yatırımlarının açılışını gerçekleştirdiğini hatırlatan Başkan Ergün, “Açılışı gerçekleştirilen hizmetlerimizden bir tanesi de şuan bulunduğumuz ve 507 milyon liralık yatırımla inşa ettiğimiz Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, 5 Yıldızlı Otel ve AVM’den oluşan bu güzel prestij projedir. ‘Belediye otel mi yapar?’ diyerek bu hizmetimizi küçümsemeye çalıştılar. Manisa’nın uzun yıllar ihtiyacını karşılayacak Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, şehrimize gelen yerli ve yabancı turistlere hizmet verecek otel hizmeti ve hemşerilerimizin nefes alacağı sosyal yaşam alanlarını görmezden geldiler. Bir yandan da böyle siyasi hırslarıyla gözleri adeta kör olmuş kesimlerle uğraşıyoruz. Ancak biz her zaman işimize bakıyoruz. Olumlu ve yapıcı eleştirileri alıyor, çirkin siyasete ve çamur at izi kalsın anlayışına kulak asmıyoruz. Sonuçta vatandaşlarımız neyin ne olduğunu görüyor ve üç dönem boyunca buna en güzel cevabı veriyor. Allah hepsinden razı olsun” şeklinde konuştu.

"Türkiye’de bir ilke imza atıyoruz"

2017 yılında açılışını yaptıkları Uzun Burun Katı Atık Bertaraf Tesisi’ne 90 milyon Avro yani 1 milyar 650 milyon TL’lik yeni yatırımla Biyokütle ve Biyogaz Enerji Üretim Tesislerini kazandırdıklarını belirten Başkan Ergün, “Bu tesis hem ülkemizin enerji ihtiyacına katkı verecek hem de Manisa’ya katma değer sağlayacak. Bu tesiste 24,6 megawattlık enerji üreterek 103 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacağımız gibi belediyemizin iyi de bir gelir elde etmeye başladığını bilmenizi isterim. Yine Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek ilçelerimizdeki katı atıkları yani çöpleri trenle taşımaya başladık. Devlet Demiryolları işbirliği ile hayata geçirdiğimiz proje sayesinde yıllık 3 milyon kilometre daha az karayolu giderek, karbon salınımını düşüreceğiz. Akaryakıttan da şuan ki fiyatlarla yıllık 15-16 milyon TL gibi bir tasarruf sağlayacağız. Bu, Türkiye’de bir ilk ve bu ilke imza atmaktan dolayı gururluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Manisa’da Büyükşehir sınırlarında yaklaşık 6 bin kilometre yol ağının bulunduğunu ve bu yol ağında 2014 yılından bugüne kadar 5 bin 408 kilometre asfalt çalışması yaptıklarını belirten Başkan Ergün, “Yunusemre ilçemizde de 511 kilometre asfalt çalışması gerçekleştirdik. Geçtiğimiz günlerde de OSB-Kayapınar-Emlakdere-Gürle ve Akgedik yolunu tamamlayarak hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Bunlara ek olarak son dönemde Yunusemre ilçemizdeki Nusret Köklü, Muhsin Yazıcıoğlu ve Müftü Alim Efendi Bulvarları ile Birlik Caddesinde Prestij Cadde düzenlemelerini gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun, güle güle kullanılsın” dedi.

Proje ve hizmetleri hayata geçirirken, çiftçilerin yüzünü güldürecek çalışmaların da her zaman içinde olduklarını dile getiren Başkan Ergün, MASKİ tarafından yapılan yatırımları da anlattı. Alt ve üst yapı noktasında il genelindeki 780 kırsal mahallenin 254’ünün alt ve üst yapısını yenilediklerini aktaran Başkan Ergün, ilçedeki içme suyu ve dere temizlik çalışmalarını da anlattı.

Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi ile civar mahalleleri kapsayan önemli bir projeden bahseden Başkan Ergün, şunları söyledi: “Muradiye, Yağcılar, Uzunburun, Karaali, Evrenos mahalleleri ile Akgedik mevkiini kapsayan bölgede 104 kilometre içme suyu, 104 kilometre kanalizasyon, 16 kilometre yağmursuyu hattı ve ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi inşa edeceğiz. Projenin fiiliyata dökülmesi için artık son düzlüğe girdik diyebiliriz. Bu yatırımın bedeli ne kadar biliyor musunuz? 47 Milyon Avro. Yani Türk Lirası karşılığı şu anki kurla yaklaşık 855 milyon lira. İnşallah, bu projemizi de hayata geçireceğiz. Hizmet ve yatırımlarımızı kısa başlıklar halinde sizlerle paylaştım. Yaptıklarımızı tek tek anlatmaya kalksak; saatler, günler yetmez. Tabi şimdiye kadar Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ olarak sadece Yunusemre ilçemize 1 milyar 300 milyon TL yatırım yaptığımızı da ifade etmek istiyorum. Sevdamız olan Manisa’mız için ne yapsak az.”

“Aynı anlayışla çalışmaya devam”

Başkan Ergün, sözlerini şöyle tamamladı: “Bizler ucuz siyaseti elimizin tersiyle iterek, çamur at izi kalsıncılara kulaklarımızı tıkayarak, Manisa’mızı kalkındırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakı’nın her bir ferdi, bu anlayışla hizmet veriyor, bu anlayışla çalışmalarını sürdürüyor. Üretken belediyecilik ve mali disiplin ilkemizden taviz vermeden bugüne kadar nasıl çalıştıysak, bundan sonra da aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğimizden şüpheniz olmasın. Bilge Liderimiz Milliyetçi Hareket Partimizin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi de yarın hayırlısıyla Manisa’mızda ağırlayacağız. ’2023’e Doğru Aday Belli Karar Net’ sloganıyla Cumhuriyet Meydanında düzenlenecek mitingde Manisa’nın gücünü büyük bir coşkuyla dosta düşmana göstereceğimizden hiç şüphem yok.”

Grup Başkanvekili Akçay’dan Başkan Ergün’e Teşekkür

Son olarak MHP TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise, “Manisa’ya bu güzel hizmetleri kazandıran, yatırımların temin edilmesinde ve Manisa’ya prestij projelerin kazandırılmasında bütün Manisa olarak, bütün Türkiye olarak emeğini bildiğimiz Sayın Cengiz Ergün Beyefendi’ye de tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum. Eğer ülkemiz CHP zihniyetinde yönetilmiş olsaydı şu anda kağnı dönemini geçmezdik. Karşı çıkmadıkları hiçbir hizmet yatırım yoktur. Hem ülkede hem Manisa özelinde bu geçerlidir. CHP temsilcileri Manisa Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla uğraşacaklarına kendi milletvekillerinin onurumuz gururumuz Türk Silahlı Kuvvetleri’ni kimyasal silah kullanmakla itham eden şerefsizleri partilerinde barındırmayla olmuyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, organizasyonda emeği geçen yönetim kurulu üyelerini ve partilileri sahneye davet ederek, teşekkürlerini iletti. Başkan Ergün ve partililer, günün anısına hatıra fotoğrafları çektirdi.