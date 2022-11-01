Başkan Ergün ve ekibi 2023 planlamalarına başladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yılsonu değerlendirme toplantılarının ilkini Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile yaptı. Toplantıda geride kalan yılın değerlendirmesi yapılırken, önümüzdeki yılın da planlaması yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yılsonunun yaklaşmasıyla birlikte daire başkanlıklarıyla değerlendirme toplantılarına başladı. Başkan Ergün, değerlendirme toplantılarının ilkinde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Gökçe ile bir araya geldi. Geri kalan yılın değerlendirmesinin yapıldığı, önümüzdeki yılın da planlamasının yapıldığı toplantıda konuşan Başkan Ergün, “Manisalı hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Bu anlamda hizmet aşkımızda beraber çalıştığımız mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.