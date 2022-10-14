Başkan Ergün ve Başkan Çelik yatırımların açılışını yaptı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve Şehzadeler Belediyesi tarafından mahallelere kazandırılan yatırım ve hizmetlerinin açılışı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile birlikte gerçekleştirildi.

Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıçeşmebaşı Mahallesi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i ağırladı. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi ve coşkuyla karşılanan Başkan Ergün ve Başkan Çelik, Sancaklıçeşmebaşı, Sancaklıiğdecik, Sancaklıkayadibi, Sancaklıuzunçınar, Sancaklıbozköy, Karaoğlanlı, Yukarıçobanisa, Ayvacık mahalle muhtarları ve vatandaşlarla kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltının ardından eller hep birlikte semaya açılarak, dualar edildi. Mahalle sakinlerine düzenledikleri program nedeniyle teşekkür eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Davetimize icabet eden değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz ve Şehzadeler Belediyemiz, hizmetlerine dur-durak bilmeden devam ediyor. Muhtarlık binası kötü durumdaydı. Onu yıktık ve güzel bir proje yaptık. Muhtarlık binasının yanında hemşehrilerimizin vakit geçirebilecekleri güzel bir alan kazandırdık. Yaptığımız eserler hayırlı olsun. Seçildiğimiz günden beri tüm mahallelerimizde olduğu gibi, Sancaklıçeşmebaşı’nda da talepleri bir bir yerine getirdik. Ayrıca bu bölgede ova yollarında 12 kilometrelik asfalt ve bakım çalışması yaptık. Yapılan hizmetler çok büyük ve çok değerlidir. Büyükşehir’in burada yaptığı hizmetler 10 milyon TL’yi buluyor. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile birlikte kendilerini ağırlamalarından dolayı teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, “Manisa’mızın büyükşehir olmasıyla birlikte önceliğimizi köylerimizin altyapısına, suyuna, yoluna ve kalkınmasına verdik. İstedik ki, şehir merkezindeki mahalleler nasılsa, köylerimiz de öyle olsun. Sırt dönmek, görmezden gelmek kolay. Bunu tercih etmedik. Köylerimize yüzümüzü döndük ve çok şükür geldiğimiz noktada köyden mahalleye dönen 750 civarında kırsal mahallemizin tam 254 tanesinin alt ve üst yapısını yeniledik. Çünkü gözle görünen, göze hitap eden çalışmalar değil. Altyapı çalışmaları yapılırken de, her yer toz ve çamur oluyor. Çünkü kazarak iş yapmak durumundasınız. Ama biz hemşerilerimize ve bizden sonra gelecek nesillere daha temiz ve daha sağlıklı bir şehir bırakmak düşüncesiyle bu çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürdük. Geldiğimiz noktada alt ve üst yapısını yenilediğimiz 254 köyümüzün şehir merkezinden farkı kalmadı” dedi.

56 milyon TL’lik altyapı yatırımı

İlçede yapılan altyapı yatırımlarını anlatan Başkan Ergün, “Şehzadeler ilçemizde daha önce 101 mahalle projemiz çerçevesinde Yeniharmandalı, Çamköy, Kırançiftlik, Sarıalan ve Tepecik mahallelerimizin alt ve üstyapılarını o günün parasıyla 4,5 milyon lira bedelle yenilemiştik. 154 Mahalle Projemiz çerçevesinde ise Karaağaçlı, Selimşahlar, Yeniköy, Güzelköy, Sancaklıçeşmebaşı, Sancaklıiğdecik ve Sancaklıkayadibi mahallelerimizin alt ve üst yapı yatırımlarını 56 milyon TL bedelle tamamladık. Sadece bu bölgedeki 3 mahallemize yani Çeşmebaşı, İğdecik ve Kayadibi mahallelerimize ise 10 milyon lira yatırımla 16 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı döşedik. 44 bin metrekare de kilit parke taş imalatı yaptık. Hayırlı uğurlu olsun güle güle kullanın” dedi.

Köy yollarında kullandıkları kilit parke taşları ve beton boruları da Salihli ilçesinde kurdukları Beton, Parke, Bordür ve Büz Fabrikası’nda ürettiklerini sözlerine ekleyen Başkan Ergün, “Yani sizlerin parasını doğru bir şekilde kullanmak için üreterek hizmet vermeyi de kendimize ilke edindik. Bu bölgedeki mahallelerimize de yaptığımız yatırımlardan birkaç örnek vermek istiyorum. Sancaklıuzunçınar Mahallemize 2,5 kilometre ve Yukarıçobanisa Mahallemize 1 kilometre içme suyu terfi hattı döşedik. Ayvacık Mahallemizin de 2 kilometrelik ana şebeke hattını yeniledik. Sancaklıbozköy Mahallemize ise geçtiğimiz yıllarda 1.600 metre kanalizasyon hattı döşemiştik. Sancaklıbozköy’e 3 adet olmak üzere Kayadibi, Çeşmebaşı ve İğdecik Mahallelerimize yeterli su temin etmek için sondaj kuyuları açtık. Ayvacık, Karaoğlanlı, Bozköy, İğdecik, Kayadibi ve Yukarıçobanisa Mahallelerinde içme suyu depolarının bakım-onarımını yaptık” dedi.

Karaoğlanlı Mahallesi’nde de MASKİ Genel Müdürlüğü ilk kurulduğunda atıksu arıtma tesisini faaliyete almak için 4 kilometre ana kanalizasyon kollektör hattı yaptıklarını hatırlatan Başkan Ergün, “Bu sayede Karaoğlanlı’da çevre kirliliğini ortadan kaldırmıştık. Tabi Manisa Merkezin atıksu sorununa da 80 milyon TL yatırımla yeni bir atıksu arıtma tesisi inşa ederek son verdik. Geriye dönüp baktığımızda Manisa’mız için birbirinden önemli projelere imza attık, her zaman vatandaşımızla omuz omuza olup sıkıntıları birer birer ortadan kaldırdık ve kaldırmaya da devam ediyoruz” dedi.

373 kilometre asfalt

İlçede yapılan asfalt çalışmalarına da değinen Başkan Ergün, “Değerli Başkanım ova yollarında, biz de anayollarda çiftçilerimiz ve hemşerilerimiz için muazzam bir yol çalışması gerçekleştirdik. Manisa’da 6.000 kilometre civarı yol ağımız var. Bu yol ağımızda 2014 yılından bugüne kadar tam 5.408 kilometre asfalt çalışması yaptık. Şehzadeler ilçemizde ise 373 kilometre asfalt çalışması gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun, güle güle kullanın” dedi.

Çiftçinin yüzünü güldürecek çalışmaların da her zaman içinde olduklarını ifade eden Başkan Ergün, “Bu yıl sadece tarımsal ve kırsal kalkınmaya 70 milyon lira bütçe ayırdık. Sera desteğinden arıcılığa, fidan desteğinden gübre desteğine, gölet yapımından tarımsal sulama projelerine, zeytin kasasından üzüm sepetine, sulama kooperatiflerine destekten hayvan üreticilerine koç dağıtımına kadar onlarca çalışmayı bir bir hayata geçirdik. İtfaiye hizmetleri, ulaşım, haşereyle mücadele, mezarlık hizmetleri ve sosyal yardımlar gibi birçok hizmeti de Allah’ın izniyle sürdürüyoruz. Yaptıklarımızı tek tek sayarak değerli vakitlerinizi almayacağım. Tabi şimdiye kadar Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ olarak sadece Şehzadeler ilçemize 433 milyon TL yatırım yaptığımızı da ifade etmek istiyorum. Bununla birlikte bir müjdeyi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Buğday ve arpa tohumu desteklemesiyle ilgili Tarım Kredi Kooperatifi ile bir anlaşma yaptık. Anlaşmamız çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyemiz ortak finansmanı sonucunda üreticilerimize 1.100 ton hububat tohumu desteklemesinde bulunacağız. Ay sonuna kadar bu dağıtımları tamamlamayı hedefliyoruz. Yaklaşık 13 milyon TL’lik bir hizmet bu. Hayırlı uğurlu olsun. Tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum” diye konuştu.

Atatürk’ün “Köylü milletin efendisidir” sözünün ışığıyla ayrım yapmadan, her mahalleye eşit hizmet ilkesiyle bugüne kadar çalıştıklarını, bundan sonra da yine aynı anlayışla çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Ergün, “Hemşerilerimizin mutluluğu, huzuru ve güveni için hizmetlerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. İlçemizde Ömer Başkanım, il genelinde ise Büyükşehir ve MASKİ olarak bizler, sizlerin hizmetkarınız olarak bu makamlardayız. Bu vesileyle birazdan açılışlarını gerçekleştireceğimiz, Şehzadeler Belediyemizin mahallemize kazandırdığı Muhtarlık Binası ve Okuma Salonu ile MASKİ’nin yaptığı Sancaklıçeşmebaşı, Sancaklıiğdecik ve Sancaklıkayadibi alt ve üstyapı çalışmalarının hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim güzel günlerde kullanmayı nasip etsin. Mahallelerimizi el birliğiyle daha da güzelleştireceğimizden hiç şüpheniz olmasın” dedi.

Konuşmaların ardından yapılan hizmetlerin hayırlı olması dileğiyle okunan dualar eşliğinde kurban kesimi gerçekleştirildi. Daha sonra Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, protokol ve mahalle sakinleriyle birlikte mahallelere kazandırılan hizmetlerin açılış kurdelesini kesti. Başkan Ergün ve Başkan Çelik, mahalle sakinleriyle sohbet etti ve hizmetleri inceledi.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlarla kahvaltı programında bir araya gelen başkanlara, MHP İl Başkanı Murat Öner, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer ve Gökhan Çevik, Büyükşehir ve MASKİ Daire Başkanları, Başkan Danışmanları, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcıları Bilal Demir, Atilla Efendioğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay ve Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç eşlik etti.