Başkan Ergün: “Tüm zorlukların üstesinden geldik, gelmeye devam edeceğiz”

MASKİ Genel Müdürlüğü Kasım ayı ilçe şefleri toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Manisa’mız için hep birlikte çalışarak tüm zorlukların üstesinden geldik ve gelmeye devam edeceğiz” dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün Manisa’yı daha yaşanılabilir bir kent haline getirme vizyonu doğrultusunda aylık ilçe şefleri toplantılarını düzenli olarak sürdürerek hizmet kalitesini artırmaya devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Kasım ayı ilçe şefleri toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer, Emre Özünlü ve Gökhan Çevik, MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır ve ilçe şefleri hazır bulundu. Toplantıda MASKİ Genel Müdürlüğünün il genelinde gerçekleştirdiği yatırımlar ve genel işleyişe ilişkin konular görüşüldü. İlçelerdeki çalışmalar ile ilgili ilçe şeflerinden bilgi alan Başkan Ergün, ihtiyaçlar ve talepleri de dinledi.

“İlçe şeflerimiz sahadaki gözümüz ve kulağımız”

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “MASKİ Genel Müdürlüğümüzü ilçelerimizde temsil eden şeflerimiz sahadaki gözümüz ve kulağımız konumunda bulunuyor. Manisa’mız için hep birlikte çalışarak tüm zorlukların üstesinden geldik ve gelmeye devam edeceğiz. Manisa merkez ve ilçelerimize hizmet götürme noktasında göstermiş olduğunuz gayretten ötürü hepinize teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Kısa sürede çok yol aldık”

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün ardından söz alan MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak kuruluşumuzdan bu yana Manisa’nın en ücra köşesine kadar birçok hizmeti tek çatı altında vermeye devam ediyoruz. ‘İşimiz su’ diyerek çıkmış olduğumuz bu yolda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün dik duruşu sayesinde kısa sürede çok yol aldık. Tüm zorlukların üstesinden gelerek başarı sağlamamıza öncülük eden mimarımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.