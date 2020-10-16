Başkan Ergün: "Tüm toplu taşıma araçlarını periyodik olarak dezenfekte ediyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, korona virüs ile mücadele kapsamında çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirterek, "17 ilçemizin tamamında camilerimizi, okullarımızı, hastanelerimizi, sağlık ocaklarını, otobüs terminallerini, park ve bahçeleri, yaya üst geçitlerini, otobüs duraklarını ve kamu kurumlarımızı aralıksız dezenfekte ediyoruz. Aynı şekilde büyükşehir belediyemiz ve kooperatiflere ait tüm toplu taşıma araçlarını da periyodik olarak dezenfekte ediliyor" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesinin asfalttan mezarlık hizmetlerine, itfaiye hizmetlerinden prestij cadde düzenlemelerine, pandemi süreci çalışmalarından eğitim hizmetlerine kadar birçok alanda gerçekleştirdiği çalışmaları tek tek anlattı. Toplantıda konuşan Başkan Ergün, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak 17 ilçemizde asfalttan mezarlık hizmetlerine, itfaiye hizmetlerinden prestij cadde düzenlemelerine, pandemi süreci çalışmalarımızdan eğitim hizmetlerine kadar birçok çalışmayı hemşerilerimize ulaştırıyoruz. Mezarlık ve cenaze hizmetlerimizdeki yüksek memnuniyet oranı, Manisa’mızı ülkemiz genelinde öne çıkaran bir hizmetimiz. Uhdemizde bulunan 2 bin 10 adet mahalle mezarlığımızın tamamında yabancı ot ilaçlaması, yabancı ot biçimi, mıntıka temizliği tamamlanmış olup; levha yenilemeleri ile mezarlık alalarının korunaklı hale getirilmesi için duvar ve tel çit uygulamaları devam ediyor. Ayrıca il sınırlarımız içinde ve il dışı cenaze nakillerine 24 saat aralıksız hizmet verilmekte olup; havaalanı bulunan illerimize de hava yolu kargo ile cenaze nakilleri sağlanmakta. Tüm bu hizmetleri sunarken dünya genelinde yaşamakta olduğumuz pandemi sürecinde alınması gereken tüm tedbirler alınarak artan vefat sayılarına rağmen hizmetimiz sorunsuz sürdürülmeye devam ediyor" dedi.

"83 günde 770 kilometrenin üzerinde asfalt çalışması"

İtfaiye teşkilatının 306. kuruluş yılı kapsamında kutlanan İtfaiye Haftası vesilesiyle araç filosuna 10 adet yeni itfaiye ilk müdahale aracı eklenerek 160 olan araç sayısının 170 araca çıkarıldığını dile getiren Başkan Ergün, "Ayrıca Manisa’mız genelinde meydana gelen 48 adet orman yangınına İtfaiye, Yol Bakım ve Kent Estetiği daireleri başkanlıklarımız ile birlikte personel, araç ve iş makinelerimizle destekte bulunduk. Yol yapım çalışmalarımıza gelecek olursak, kendi ekiplerimiz ile 17 ilçemizde 533 mahalleyi ilgilendiren güzergahta 83 gün gibi kısa bir sürede 770 kilometrenin üzerinde asfalt çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımız 17 ilçemizde tam 533 mahalle ve bu mahallelerin bağlılarına hitap ediyor. Beton yolda ise 8 ilçemizde toplam 90 kilometrelik bir çalışma gerçekleştirdik. 2019 yılında 6,08 kilometresini tamamladığımız Alaşehir Merkez - Piyadeler - Kavaklıdere güzergahında beton yol çalışmalarımız devam ediyor. Prestij caddeleri çalışmamız kapsamında OSB-Gürle arası 7 kilometrelik yolda asfalt, aydınlatma, orta refüj ve kaldırım çalışmalarını tamamlayarak, vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Soma ilçemiz Adnan Menderes Caddesinde kilit parke döşenmesi, aydınlatma, otopark, orta refüj ve kaldırımlar tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi. Akhisar ring yolundaki çalışmalarımızın yüzde 50’si tamamlandı. Gölmarmara Atatürk Bulvarı ve Meydan düzenlemesinin yüzde 90’ı tamamlandı. Gördes ve Gölmarmara ilçelerinde doğalgaz altyapı çalışmalarında bozulan yollarda 150 bin metrekare kilit parke döşeme işinin yüzde 30’u tamamlandı. Manisa’mızın önemli projelerinden ’Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet binası, AVM, Otel, İş Merkezi ve Çevre Düzenlemesi’ yapım işini de yüzde 70’i tamamlandı. Oradaki çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"425 milyon lira tutarındaki projelerimizin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 68"

Devam eden 5 projenin olduğunu söyleyen Başkan Ergün, "425 milyon 7 bin 624 lira tutarındaki bu projelerimizin toplam fiziki gerçekleşme oranı yüzde 68’e ulaştı. Bu projelerimiz az önce bahsettiğim kısaca Manisa Prime dediğimiz projemiz; Kula Tabduk Emre ve Yunus Emre Türbeleri Çevre ve Mesire Alanı Düzenlenmesi projesi, büyükşehir belediyemiz sınırlarındaki muhtelif yerlerde yol, kaldırım, meydan tamiri ve yeniden yapılması projesi; Büyükşehir Belediyemiz hizmet sahasındaki yollarda astarlı, astarsız, sathi kaplama ve BSK yapılması projesi ile hizmet sahamızda bulunan belirli yollarda üst yapı kaplama yapılması projeleridir" diye konuştu.

Pandemi sürecindeki çalışmaları anlattı

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak tüm dünyada insan sağlığını tehdit eden korona virüs salgınına karşı ilk günden itibaren tedbirler aldıklarını ve çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Başkan Ergün, "17 ilçemizin tamamında camilerimizi, okullarımızı, hastanelerimizi, sağlık ocaklarını, otobüs terminallerini, park ve bahçeleri, yaya üst geçitlerini, otobüs duraklarını ve kamu kurumlarımızı aralıksız dezenfekte ediyoruz. Aynı şekilde Büyükşehir Belediyemiz ve kooperatiflere ait tüm toplu taşıma araçlarını da periyodik olarak dezenfekte ediyoruz. Virüs yayılımının ortaya çıktığı süreçte ortaya çıkan maske gereksinimi üzerine belediyemiz bünyesinde günlük 25-30 bin arası maske üretimine başladık. 17 ilçemizde toplu ulaşım araçlarımızda kullanılmak üzere 350 bin adet maske dağıtımı gerçekleştirdik. Diğer maskeleri de muhtarlarımız aracılığıyla vatandaşlarımıza ulaştırdık. 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, berber ve kuaförlerimize, fırıncılara, ticari taksi esnafına ve sivil toplum örgütlerine de dağıtım gerçekleştirdik. Bugüne kadar toplam 1 milyon maske ürettik. Ürettiğimiz maskelerden 500 bin adetten fazlasını az önce saydığım kişi ve kurumlara dağıtımını gerçekleştirdik. Tarımsal sulama kooperatiflerine kiralanmak suretiyle işletilen ve kira sözleşmelerinin süresi sona eren gölet, sondaj ve tarımsal sulama tesislerinin mevcut kira sözleşmelerinde belirtilmiş 2019 yılı kiralama bedellerinde herhangi bir artış yapmadan, kira sözleşmelerini 31.12.2020 tarihine kadar uzattık. Hayvan dostlarımız için periyodik olarak beslenme noktalarına mama bıraktık" dedi.

"Hemşerilerimizin sağlığı ve mağdur olmamaları için çalıştık"

17 ilçede 112 Acil Çağrı Merkezi ile sağlık çalışanlarının toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanmalarını sağladıklarını ifade eden Başkan Ergün, "Ayrıca sokağa çıkma yasağında çalışan sağlık personelleri için hastanelerle irtibata geçerek ücretsiz servis hizmeti sağladık. Borcu nedeniyle suyu kesilmiş olan abonelerimizin sularını açtık ve hiçbir abonemizin borcundan dolayı su kesintisi yapmadık. Bununla birlikte kartlı sayaç abonelerimizin 3 metreküp olan avans yükleme sınırını 25 metreküpe çıkardık. Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinden çıkamayan kartlı sayaç abonelerimiz 185’i aradığında MASKİ ekiplerimiz adrese giderek kartlı sayaca su yüklemesi yaptı. Belediyemizin kiracısı olan ancak İçişleri Bakanlığı genelgesiyle geçici olarak kapatılan işyerlerinden kira almadık. 17 ilçemizde MABEM öğrencilerimizin eğitimlerinden geri kalmaması için uzaktan eğitim sistemini hayata geçirdik ve tüm çocuklarımızın yararlanmasını sağladık. Fahiş fiyat ve hijyen konusunda zabıta ekiplerimiz, ilgili kurumlarla koordineli şekilde fiyat, etiket ve hijyen denetimlerini periyodik olarak sürdürüyor. Saydığım tüm bu çalışmaları ve daha fazlasını hemşerilerimizin sağlığı ve mağdur olmamaları için gerçekleştirdik. Duamız ve temennimiz odur ki, bir an önce bu virüsten kurtuluruz ve bir daha böylesi bir salgınla karşılaşmayız" ifadelerini kullandı.

MABEM’de başarı oranı yüzde 98,14

Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelinde Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri, kreşler ve MABEM kurslarıyla çocukların ve gençlerin eğitimlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Başkan Ergün, "LGS yerleştirme kesin sonuçlarına göre MABEM’de eğitim gören 2 bin 871 öğrencimizin tamamı istedikleri liselere yerleşti ve MABEM’inbaşarı oranı yüzde 100 oldu. 2019-2020 eğitim öğretim yılı yükseköğretim kurumları sınavı sonuçlarına göre de MABEM’de kayıtlı olan 4 bin 790 öğrencimizden, 4 bin 701 öğrencimiz tercih hakkı kazandı ve başarı oranı yüzde 98,14 oldu. 2020 YKS yerleştirme sonuçlarına göre MABEM öğrencileri Boğaziçi, Koç, İTÜ, ODTÜ, Yıldız Teknik, GATA, Cerrahpaşa, Hacettepe, İstanbul, Ankara, Gazi, Marmara, Ege, Dokuz Eylül, Manisa Celal Bayar, Akdeniz, Anadolu, Uludağ, Pamukkale, KATÜ, Balıkesir, Çanakkale, Düzce, Karadeniz Teknik, Konya Selçuk gibi Türkiye’nin saygın ve nitelikli üniversitelerine yerleştirildi. Bunlar da eğitim alanındaki gurur kaynaklarımız" diye konuştu.