Başkan Ergün seçim sonuçlarını ve su baskınlarını değerlendirdi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu, Saruhanlı ve Selendi ilçelerinde ani ve aşırı yağışlar sonrasında meydana gelen münferit su taşkınları hakkında açıklamalarda bulunurken seçim sonuçlarını da değerlendirdi.

Tüm ülkeyi etkisi altına alan sağanak yağışlar Manisa’da da etkili oldu. Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle değişen yağış rejimleri sonrasında özellikle Turgutlu, Saruhanlı ve Selendi ilçeleri kısa sürede ciddi bir yağış aldı. MASKİ Genel Müdürlüğünün 2023 yılı 1. Olağan Genel Kurulu öncesinde bir konuşma yapan Başkan Ergün, bu konu hakkında da bilgilendirmede bulundu. Başkan Ergün, “Her zaman ifade ettiğim gibi küresel ısınma ve iklim değişikliği, yağış rejimlerini de değiştirdi. Maalesef artık anlık ve yoğun yağışlar alıyoruz. Bir haftada yağması gereken yağışın 1-2 saatte düşmesi nedeniyle, dün Turgutlu ilçemizde, Pazar günü Saruhanlı ilçemize bağlı Koldere ve çevre mahallelerimizde, geçtiğimiz günlerde de Selendi ilçe merkezimizde üst üste 2 kez olmak üzere münferit bazı olaylar meydana geldi. Ekiplerimiz, hemen gerekli müdahaleleri yaparak olası büyük olumsuzlukların önüne geçti. Şükür ki herhangi bir can kaybı yaşanmadı” dedi.

“Genel Müdürümüz bölgede inceleme yaptı”

Ergün, "Yağışlardan ve doludan zarar gören hemşerilerimize ve çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. MASKİ Genel Müdürümüz Burak Aslay, Genel Müdür Yardımcımız Gökhan Çevik ve ilgili daire başkanlarımız da aynı gün içerisinde su taşkını yaşanan bölgelerde incelemelerde bulundular” dedi.

Uncubozköy’deki çalışmalar tamamlandı

Başkan Ergün, Yunusemre ilçesi Uncubozköy mahallesinde yapılan menfez imalatlarını da tamamladıklarını ifade ederek, “Bununla birlikte olası taşkınları önlemek için Yunusemre ilçemiz Uncubozköy mahallesindeki menfez çalışmalarımızı tamamladık. 2,5 milyon TL bedelle aldığımız menfezlerin imalatlarını kendi ekiplerimiz ve iş makinelerimiz ile yaptık. Bölgede ikamet eden hemşehrilerimize de bu yatırımımızın hayırlı olmasını diliyorum. Yüce Allah, milletimizi ve hemşerilerimizi bütün afetlerden korusun” dedi.

Seçim sonuçlarını değerlendirdi

MASKİ Genel Müdürlüğü 2023 Yılı 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda gündeme dair açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 28 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan ve 28. Dönem Milletvekillerine başarı dileklerini ileterek, seçim sonuçlarının hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü 2023 Yılı 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleşti. Başkan Cengiz Ergün, meclis gündemine geçilmeden önce gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Ergün, 28 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda güven tazeleyerek yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan ve 28. Dönem Milletvekillerine başarı dileklerini ileterek, seçim sonuçlarının hayırlı uğurlu olmasını diledi.

“Ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum”

Başkan Cengiz Ergün, “14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile geçtiğimiz Pazar günü de Cumhurbaşkanı seçimi 2. oylaması sebebiyle sandık başına gittik. Sandıktan çıkan sonucun öncelikle ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Yapılan seçimler sonucunda yeniden cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki tüm milletvekillerimize yeni yasama döneminde başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.