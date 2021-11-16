Başkan Ergün, prestij cadde düzenlemelerini inceledi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi’ne kazandırılacak olan yeni prestij cadde çalışmalarını yerinde inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan Müftü Alim Efendi Caddesi’nde başlatılan prestij cadde düzenleme çalışmaları devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince kaldırımları yenilenen ve aydınlatma direkleri yapılan caddede, Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekiplerinin peyzaj düzenlemeleri sürüyor. Devam eden çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün yerinde inceledi. Peyzaj çalışmaları hakkında Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş’tan bilgi alan Başkan Ergün, caddenin tüm bölümlerini detaylarıyla inceledi.

Prestij cadde düzenleme çalışmaları kapsamında Müftü Alim Efendi Caddesi’nde çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Eski adıyla Birlik Caddesi olan bu güzel caddemizde prestij cadde projemizi hayata geçirdik. İlk olarak kaldırımların yenilemesiyle işe koyulduk. Ardından orta refüj düzenlemesi ve aydınlatma direklerinin montajı gerçekleştirildi. Şu anda Kent Estetiği Dairemizce peyzaj çalışmaları devam ediyor. Tüm çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte modern bir prestij caddeyi daha şehrimize kazandırmış olacağız. Ekiplerimize kolaylıklar diliyor, yeni prestij caddemizin de şimdiden şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Peyzaj çalışmaları kapsamında palmiye ağaçları dikileceğini ve zeytin bonsailerle caddenin yeşillendirileceğini de sözlerine ekleyen Başkan Ergün, “Zeytin bonsaileri, Büyükşehir Belediyemize ait seramızda kendimiz yetiştiriyoruz. Bu çok önemli bir durum. Manisamızın kendi ürettiği bitkiler, Manisamızı süslüyor olacak. Bu da bizler için mutluluk verici” diye konuştu.