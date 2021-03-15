Başkan Ergün, Öküzcüoğlu ve Alaşehirli muhtarları ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve Alaşehirli mahalle muhtarlarını makamında ağırladı. Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından geride kalan süreçte Alaşehir ilçesine kazandırılan yatırımlar ve 2021 yılı içerisinde hayata geçirilecek olan proje ve çalışmalar görüşüldü.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Göbekli Mahalle Muhtarı Hüseyin Sarıkaya, Aydoğdu Mahalle Muhtarı Orhan Baran, Çeşneli Mahalle Muhtarı Özgür Avcı ve Kasaplı Mahalle Muhtarı Halil Kaymak ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya da yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesinin yeni hizmet binasının hayırlı olması dileğinde bulunan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, 2020 yılında ilçede asfaltlanan yol ağları ve diğer yatırımlar için teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ergün, hakkaniyetle 17 ilçedeki vatandaşların ihtiyaç duyduğu hizmetleri hayata geçirmek için çalıştıklarını söyledi ve konuklarına teşekkür etti.

2021 yılı içerisinde Alaşehir ilçesinde hayata geçirilecek proje ve çalışmaların görüşüldüğü ziyarette, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Kadın Kooperatifi tarafından hazırlanan ürünleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e armağan etti.