Başkan Ergün muhtar dernek başkanlarını ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla, muhtar dernek başkanlarını ağırladı.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, muhtar dernek başkanlarıyla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında 17 ilçenin muhtar dernek başkanlarını ağırlayan Başkan Ergün’e, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu ve Funda Solak, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Manisa Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve başkan danışmanları eşlik etti.

3 dönemdir Manisa’da en güzel ve gerçekten ihtiyaç duyulan proje ve hizmetleri ulaştırmanın çabası içinde olduklarını belirten Başkan Ergün, “Sizlerle birlikte uzun süredir Manisa’mıza ve bu güzel şehirde yaşayan hemşerilerimize hizmet vermek için omuz omuza çalışıyoruz. Hemşerilerimizin teveccühleriyle 3 dönemdir Manisa’mıza en güzel ve gerçekten ihtiyaç duyulan proje ve hizmetleri ulaştırmanın çabası içinde olduk. Geldiğimiz noktada gerek sizlerden gerekse de hemşerilerimizden aldığımız geri dönüşlerden yaptığımız işlerin ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Büyükşehir belediyesi olarak felsefemiz, ’Üretken Belediyecilik’ ve mali disiplindir. Geride bıraktığımız sürede Manisa; kabuğunu kıran, değişim ve dönüşümü yaşayan ülkemizin gözbebeği illerinden biri oldu. Bunu sağlayabilmiş olmanın verdiği mutluluk ve gururla şehrimizi yönetiyoruz” dedi.

2014 yılından bugüne kadar 5 milyar liranın üzerinde bir yatırım yaptıklarına dikkat çeken Başkan Ergün, “Bütçe yönetimi çerçevesinde 2020 yılında 30 Büyükşehir belediyesi arasında ‘Bütçe Performans Birincisi’ olduk. Bütçesinden yatırımlara en fazla kaynak ayıran belediyeler arasında da her zaman zirvede olduğumuzu ayrıca ifade etmek istiyorum. Rekorlar kırdığımız asfalt çalışmalarından altyapılara, atık su arıtma tesislerinden prestij caddelere, modern spor tesislerinden kırsal kalkınma desteklerine ve sosyal yardımlara kadar onlarca hizmet ve yatırımımız için Büyükşehir olduğumuz günden yani 2014 yılından bugüne kadar 5 milyar liranın üzerinde bir yatırım yaptık” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılan kamu yatırımları açılış töreninde yer alan Büyükşehir Belediyesi yatırımları hakkında da bilgi veren Başkan Ergün, “Ağustos ayında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Manisa’mızda ağırladık. Cumhurbaşkanımız hem üzüm fiyatlarını açıkladı hem de kamu yatırımlarının açılışlarını gerçekleştirildi. Bu yatırımlar arasında Manisa Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğümüzün 2 milyar 675 milyon lira tutarındaki yatırımları da açıldı. Bu yatırımlardan kısaca bahsetmek gerekirse; şuan bulunduğumuz ve 507 milyon liralık yatırımla inşa ettiğimiz Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, 5 Yıldızlı Otel ve AVM’den oluşan prestij projeyi hayata geçirdik. 2017 yılında açılışını yaptığımız Uzun Burun Katı Atık Bertaraf Tesisine 90 milyon Euro yani 1 milyar 650 milyon TL’lik yeni yatırımla Biyokütle ve Biyogaz Enerji Üretim Tesisini yaptık. Ülkemizin enerji ihtiyacına destek olacağımız bu projeyle 24,6 megavatlık enerji üreterek yaklaşık 102.480 hanenin enerji ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek ilçelerdeki katı atıkları yani çöpleri trenle taşımaya başladıklarını belirten Başkan Ergün, “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları işbirliği ile hayata geçirdiğimiz proje sayesinde yıllık 3 milyon kilometre daha az karayolu giderek, karbon salınımını düşüreceğiz. Akaryakıttan da şu anki fiyatlarla yıllık 16 milyon TL gibi bir tasarruf sağlayacağız. Bu yatırımlarımızın yanında güneş enerji santralleri, spor tesisleri, prestij caddeleri, asfalt yatırımları, meydan ve çevre düzenlemeleri gibi onlarca projemizin açılışını gerçekleştirdik. Tabi yatırımlarımız bunlarla sınırlı değil! Bugün, Manisa’mızdaki yaklaşık 780 kırsal mahallenin 254’ünün alt ve üst yapısını yenileyen, il genelindeki 6 bin kilometrelik yol ağının 5 bin 408 kilometresini asfaltlayan, kırsal ve tarımsal kalkınmaya sadece bu sene 70 milyon liranın üzerinde bütçe ayıran bir Büyükşehir belediyesiyiz. İhtiyacı olan, talep eden her köyümüze toplu ulaşım imkanı sağlamamızın yanı sıra gerek haşereyle mücadele gerekse de itfaiye ve mezarlık hizmetleri ile de her zaman sizlerin ve hemşerilerimizin yanında olmaya özen gösteriyoruz” diye konuştu.

Yalnızca bugünü değil, şehrin geleceğine yönelik planlamaları içeren tüm projelerin Manisa’ya hayırlı uğurlu olmasını dileyen Başkan Ergün, “Sizler, bizlerin sahadaki, mahallelerimizdeki ve köylerimizdeki elimiz ve kolumuzsunuz. Köylerimize ve mahallelerimize kamu kaynağının aktarılması noktasında birinci derecede sorumluluk sahibi sizlersiniz. 24 saat görevi başında bulunan siz değerli muhtarlarımız için öncelikle Büyükşehir belediyemizde Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, MASKİ Genel Müdürlüğünde de İlçe Hizmetleri Dairesi Başkalığını kurduk. Bununla birlikte her ilçemizde koordinasyon merkezleri oluşturduk. Bu noktada, sizlerin ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Başkan Ergün, “Sizler, bulunduğunuz mahallede devletimizin tüm kurumlarını temsil ediyor ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görüyorsunuz. Ben, şahsım ve Manisalılar adına verdiğiniz hizmetler nedeniyle sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerin nezdinde tüm muhtarlarımızın yarın kutlanacak olan Muhtarlar Günü’nü şimdiden kutluyorum. Yakın zamanda aramızdan ayrılan muhtarlarımıza da yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Bu duygularla katılımlarınız nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun var olun” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Başkan Ergün’ün konuşmasının ardından tek tek söz alan muhtar dernek başkanları Büyükşehir’in yatırım ve çalışmalarından övgüyle bahsetti. Kimi muhtarlar, Başkan Ergün’e sevgilerini yazdıkları şiirlerle gösterirken kimi muhtarlarda başarılarının devamını dinledi. Konuşmalar sırasında muhtarların taleplerini de dikkatle dinleyen Başkan Ergün, çalışmalarla ilgili detaylı bilgi verdi. Programın devamında ise Başkan Ergün, bu özel günün anısına muhtar dernek başkanlarına hediye takdiminde bulundu. Program, hatıra fotoğrafı çekinilmesiyle sona erdi.