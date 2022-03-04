Başkan Ergün, MHP heyetini ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Genel Başkan Başdanışmanı ve 25-26. Dönem Osmaniye Milletvekili Prof. Dr. Ruhi Ersoy, MHP TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve beraberindekileri ağırladı.

MHP Genel Başkan Başdanışmanı ve 25-26. Dönem Osmaniye Milletvekili Prof. Dr. Ruhi Ersoy; TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MYK Üyesi Mehmet Ödevli ve İl Başkanı Murat Öner ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ziyaret etti. Başkan Ergün, konuklarını kapıda karşıladı. Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya’nın da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Ergün, MHP Genel Başkan Başdanışmanı ve 25-26. Dönem Osmaniye Milletvekili Prof. Dr. Ruhi Ersoy’a, Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hazırlanan ‘Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa’ adlı 4 ciltlik eser ile fincan takımı hediye etti.

Başkan Ergün’e teşekkür

Manisa’nın Kurtuluş Savaşı yıllarındaki dönemine ışık tutan ‘Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa’ isimli eseri büyük bir memnuniyetle karşılayan MHP Genel Başkan Başdanışmanı ve 25-26. Dönem Osmaniye Milletvekili Prof. Dr. Ruhi Ersoy, böylesi önemli bir çalışmaya öncülük etmesi nedeniyle Başkan Cengiz Ergün’ü tebrik etti ve teşekkürlerini iletti. Ziyarette Başkan Ergün, yaptığı ilçe ziyaretleri ve Manisa Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında konuklarına bilgiler verdi.