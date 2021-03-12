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Başkan Ergün, MHP Genel Merkezini ziyaret etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ankara temasları kapsamında MHP Genel Merkezi’ni ziyaret ederek, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ve Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker ile bir araya geldi. Başkan Ergün, 18 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan MHP’nin 13. Olağan Büyük Kurultayının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

MANİSA 12.03.2021, 16:32
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Başkan Ergün, MHP Genel Merkezini ziyaret etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ankara temasları kapsamında MHP Genel Merkezi’ni ziyaret ederek, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ve Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker ile bir araya geldi. Başkan Ergün, 18 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan MHP’nin 13. Olağan Büyük Kurultayının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ankara programı kapsamında MHP Genel Merkezi’ni ziyaret etti. MHP Genel Merkezi ziyaretinde ilk olarak Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile bir araya gelen Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını aktardı. Başkan Ergün ayrıca, ziyaret anısına Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’a Manisa bezinden üretilen Osmanlı Kaftanı Minyatürü’nü armağan etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Başkan Ergün’e çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Genel Başkan Yardımcısı Yalçın’a ziyaret

Başkan Ergün, Genel Merkez ziyareti esnasında Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ile bir araya geldi. Başkan Ergün, ziyaret sonunda Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’a da Osmanlı Kaftanı Minyatürü armağan etti. Başkan Ergün, 21. Dönem Manisa Milletvekili ve MYK üyesi olan Hüseyin Akgül ile de kısa bir süre sohbet etti.

Büyük Kurultayın hayırlı olmasını diledi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Genel Merkez ziyaretini MHP Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker ile noktaladı. Üzerinde Ay Yıldız işlemesi bulunan hediyeyi; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye iletilmek üzere Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker’e teslim eden Başkan Ergün, 18 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan Milliyetçi Hareket Partisi 13. Olağan Büyük Kurultayının hayırlı olmasını diledi.
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