Başkan Ergün Manisalı muhtarlara çalışmalarını anlattı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla il genelindeki muhtarlarla buluştu. 2014 yılından beri il genelindeki 1088 mahalle muhtarı ile birlikte hizmet vermekten mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Ergün, 8 yılda 5 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda 17 ilçenin mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Muhtarlar Buluşması programına MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, MHP İl Başkanı Murat Öner, MASKİ Genel Müdürü Ramazan Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, MHP Yunusemre ve Şehzadeler ilçe başkanları, ilçe teşkilatları ve 17 ilçeden mahalle muhtarları katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

"8 yılda 5 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık"

Muhtarları selamlayarak konuşmasına başlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Manisa’mızın büyükşehir olduğu 2014 yılından bu yana sizlerle birlikte bu güzel şehrin 17 ilçesine hizmet veriyor olmaktan öncelikle mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Geride bıraktığımız sürede yatırımlarıyla rekorlar kıran, mali disiplin ilkesiyle lider olan ve üretken belediyecilik anlayışıyla 30 büyükşehir arasında her zaman ilk sıralarda yer alan bir Büyükşehir Belediyesi inşa ettiğimizi gururla söyleyebilirim. Büyükşehir olduğumuz 2014 yılından bugüne kadar Manisa’mıza 5 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Dile kolay, bu rakam eski tabirle 5 katrilyon lira anlamına geliyor. Güzel şehrimize, sizlere ve hemşerilerimize helali hoş olsun” dedi.

"Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açılışlarımızı gerçekleştirdik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle, 20 Ağustos’ta 2 milyar 675 milyon TL tutarındaki Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğümü hizmetlerinin bulunduğu kamu yatırımlarının açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Cengiz Ergün, “Açılışı yapılan hizmetlerimizden biri, 507 milyon liralık yatırımla inşa ettiğimiz Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, 5 Yıldızlı Otel ve AVM’den oluşan prestij projedir. Bir diğer önemli yatırımımız ise, 2017 yılında açtığımız Uzun Burun Katı Atık Bertaraf Tesisine 90 milyon AVRO yani 1 Milyar 650 Milyon TL’lik yeni yatırımla eklediğimiz Biyokütle ve Biyogaz Enerji Üretim Tesisidir. Bu tesiste 24,6 megawattlık enerji üreterek 103 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacağız. Ayrıca, Uzunburun’daki bertaraf tesisimizin ve atık su arıtma tesisimizin kapasitesini günlük 650 tondan 1.500 tona çıkararak 17 ilçemizdeki çöpleri bertaraf edecek ve ekonomiye kazandıracak seviyeye yükselttik. Yine Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek ilçelerimizdeki katı atıkları yani çöpleri artık trenle taşıyoruz. Devlet Demiryolları işbirliği ile hayata geçirdiğimiz proje sayesinde yıllık 3 milyon kilometre daha az karayolu giderek, karbon salınımını yani egzoz gazını düşürüyoruz. Akaryakıttan da şu anki fiyatlarla yıllık 15-16 milyon TL gibi bir tasarruf sağlayacağız. Bu, Türkiye’de bir ilk ve bu ilke imza atmaktan dolayı gururluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yol çalışmalarını anlattı

Yolların daha güvenli ve konforlu olması için asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Manisa’mızda 6.000 kilometre civarı yol ağımız var. Bu yol ağımızda 2014 yılından bugüne kadar 5.408 kilometre asfalt çalışması yaptık. 2021 yılında, yani geçtiğimiz yıl tüm zamanların rekorunu kırarak 177 milyon TL yatırımla 1.313 kilometre asfalt çalışması gerçekleştirdik. Yollarımız artık daha güvenli ve konforlu. Bu yıl içinde de Yunusemre ilçemizdeki OSB-Kayapınar-Emlakdere-Gürle ve Akgedik yolu, Turgutlu ilçemiz eski Manisa yolu, Akhisar ilçemiz Gölmarmara yolu ve Kırbağlar mevkii, Saruhanlı ilçemiz Mütevelli ve Büyükbelen mahallelerindeki ana yollarda sıcak asfalt ve kaldırım düzenleme çalışmalarımızı tamamladık. Sathi kaplama asfalt noktasında ise geçen seneden temelini hazırladığımız ve altyapı yapılan noktalarda 175 kilometrelik asfalt çalışmasına başlamıştık. 165 kilometrelik çalışmayı tamamladık. Son 10 kilometrelik kısmı yapıyoruz. İl genelinde bu yıl genişletme yaptığımız yolları da inşallah seneye asfaltlayacağız. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Rabbim kazasız belasız kullanmayı nasip etsin” dedi.

“Üreticilerimizin yanındayız”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, tarımsal ve kırsal kalkınma projelerine de değindi. Başkan Ergün, “Manisa’mız; tarım kenti, ülkemizin adeta gıda ambarı. Çalışmalarımızda çiftçimizi hiçbir zaman göz ardı etmedik. Tarımsal ve kırsal kalkınmaya sadece bu yıl 70 milyon lira gibi bir kaynak ayırdık. Sera desteğinden arıcılığa, fidan ve tohum desteğinden gübre dağıtımına, taral doldurma tesislerinden tarımsal sulama projelerine, zeytin kasasından üzüm sepetine, sulama kooperatiflerine destekten hayvan üreticilerine koç dağıtımına kadar onlarca çalışmayı bir bir hayata geçirdik. Özellikle bu organizasyonu düzenleyen Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığımıza bağlı ekiplerin kırsal kalkınma noktasında yaptığı hayvan içme suyu göletlerine de değineceğim. Hayvan yetiştiricilerimizin faydalanması ve yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılaması için bugüne kadar 179 adet yeni gölet yaptık. 450 mevcut gölette de bakım, temizlik ve genişletme çalışması gerçekleştirdik. Şuana kadar Manisa’mıza toplamda 629 adet gölet kazandırdık. Yılsonuna kadar bu sayıyı 750’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Bugün de sabahtan çiftçilerimize 1.100 ton hububat tohumu dağıtımını gerçekleştirdik. Bu vesileyle tüm çiftçilerimize bereketli mahsul ve bol kazançlar diliyorum. Bizler, Allah’ın izniyle üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Altyapı yatırımları hız kesmiyor

Manisa’nın bereketli ovalarını besleyen Gediz ve Bakırçay Havzalarını korumak için önemli atıksu arıtma tesisi yatırımları yaptıklarını belirten Başkan Cengiz Ergün, “Büyükşehir olmamızla birlikte ilçelerimizden devraldığımız ve atıl durumda olan 13 adet atıksu arıtma tesisini hemen çalışır duruma getirdik. Manisa Merkez, Turgutlu, Soma, Gördes, Alaşehir merkez ve Alaşehir Kavaklıdere mahallemize yeni atıksu arıtma tesisleri kazandırdık. Şu an Demirci, Selendi ve Sarıgöl ilçelerimize de yeni tesisler yapıyoruz. Bu tesislerimizin yatırım bedeli ne kadar biliyor musunuz? Tam tamına 520 Milyon TL. Köprübaşı ilçemize de tesis yaptığımızda atıksu arıtma tesisi olmayan ilçemiz kalmayacak. Yunusemre ilçemiz Muradiye mahallesine ve Kırkağaç ilçemiz İlyaslar mahallesine de atıksu arıtma tesisi inşa edeceğimizi belirtmek istiyorum. MASKİ kurulmadan önce, yani büyükşehir olmadan önce nüfusun yüzde 34’üne atıksu arıtma hizmeti verilirken, bizim hizmet dönemimizde bu rakam yüzde 77’ye çıktı. Hedefimiz ilimizin yüzde 100’üne bu hizmeti ulaştırmak. Bir şehrin en önemli yatırımlarının başında altyapı hizmetleri geliyor. Biliyorsunuz, Manisa’mızda 1.088 mahalle var. Bunların da 780’i kırsal mahalle olarak geçiyor. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak bugüne kadar kırsaldaki bu 780 mahallemizin yani köyümüzün 239’unun alt ve üstyapısını yeniledik. 15 mahallemizde ise çalışmalarımız artık son aşamada diyebiliriz. 610 milyon liralık bir yatırım söz konusu. Kredi onayları çıkarsa planladığımız alt ve üstyapı çalışmalarını da inşallah hayata geçireceğiz. Şimdiye kadar toplamda 4.830 kilometre altyapı çalışması yaptık. Yani Manisa Merkez MASKİ Kulelerinden Hindistan’ın Başkenti Yeni Delhi’ye kadar altyapı çalışması yaptık. Yakında Çin’i ve Japonya’yı da geçeriz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kırkağaç İlyaslar’a AAT müjdesi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, toplantıda gün içinde gerçekleşen bir gelişme hakkında da bilgi verdi. MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde Kırkağaç ilçesi İlyaslar Mahallesi’ne Atıksu Arıtma Tesisi kazandırılacağını belirten Başkan Ergün, Atıksu Arıtma Tesisi’nin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

İçme suyu çalışmalarını aktardı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, altyapı yatırımlarının devamında içme suyu için yapılan çalışmaları da dile getirdi. Başkan Ergün, “Hemşerilerimize daha sağlıklı içme suyu ulaştırmak için bugüne kadar 1.239 adet içme suyu deposunu baştan aşağıya yeniledik. Göreve geldiğim ilk gün vermiş olduğum talimatlardan biri olan depo bakım-onarımları çalışmalarında 2022 yılında 14 milyon TL yatırımla 11 ilçemizde 125 adet içme suyu deposunun bakım-onarım ve revizyon çalışması da hızla ilerliyor” dedi.

“Suyumuzu bilinçli kullanalım”

Küresel ısınma, iklim değişikliği, su kaynaklarının kirletilmesi ve aşırı su kullanımı gibi nedenlerin, dünyayı olduğu gibi ülkemizi de susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya bıraktığını belirten Başkan Ergün, “Manisa’mızın içme suyunun yüzde 99’unu yeraltı sularından sağlıyoruz. Bugüne kadar 574 içme suyu sondajı açtık. 18 milyon 655 bin TL’lik yatırımla 50 adet sondaj açacağımız işimizi de sürdürüyoruz. 15-20 yıl öncesinde 50-60 metrelerde ulaştığımız suya, bugün, 400-450 hatta 500 metrelerde ulaşıyoruz. Her yıl 100-150 arası sondajımız kuruyor ve su seviyeleri düşüyor. Bu tablo bize, su kaynaklarının günden güne yok olduğunu gösteriyor. Hepimizin, şunu çok iyi bilmesi lazım; “Su kaynaklarımız sınırsız değil. Suyumuzu bilinçli kullanmalı ve su kaynaklarımızı kirletmemeliyiz” diye konuştu.

“Derelerden çöpleri uzaklaştırdık”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından derelerde yapılan çalışmaları da aktardı. Başkan Ergün, “2022 yılında devam ettiğimiz çalışmalarımız da dahil olmak üzere 1 milyon 100 bin metre dere temizlik çalışması gerçekleştirdik. Dere yataklarından 974 bin ton çöpü uzaklaştırdık. Bu sayede vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma altına aldık. Tek gayemiz, evlatlarımıza daha temiz, daha yaşanabilir bir Manisa bırakmaktır. Her zaman ifade ettiğim gibi; gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz” dedi.

Muhtarlara teşekkür etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün konuşmasının son bölümünde muhtarlara teşekkür etti. Başkan Ergün, “Çalışmalarımızı değerli vakitlerinizi fazla almadan bu şekilde özetlemeye çalıştım. Sizlerle birlikte Manisalı hemşerilerimizin teveccühleriyle 3 dönemdir Manisa’mıza en güzel hizmetleri ulaştırmanın çabası içinde olduk. Bu noktada siz değerli muhtarlarımız, bizlerin sahadaki gözü, kulağısınız. Sizler de, günün 24 saati görevlerinizi yerine getirerek hemşerilerimize hizmet veriyorsunuz. Bizler de sizlerin ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ben, şahsım ve Manisalılar adına verdiğiniz hizmetler nedeniyle sizlere teşekkür ediyorum. Bu duygularla toplantımıza katılımlarınızdan dolayı da bir kez daha hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Sağ olun var olun Allah’a emanet olun” diyerek konuşmasını noktaladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, konuşmasının ardından ilçelerden gelen mahalle muhtarları ile hatıra fotoğrafları çektirdi. Başkan Ergün’e çiçek ve hediye takdiminde bulunan mahalle muhtarları, yapılan hizmetlerden dolayı teşekkürlerini dile getirdi. Hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle Muhtarlar Buluşması programı sona erdi.