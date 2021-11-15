Başkan Ergün: “Güneş enerji santrallerimizden 2 milyon liralık enerji üretimi sağladık”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 2021 yılı Kasım ayı MASKİ 2’inci Olağan Genel Kurulu 1’inci birleşiminde güneş enerji santrali yatırımları ile ilgili güncel bilgileri de paylaştı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün Başkanlığında MASKİ’nin 2021 yılı Kasım Ayı 2’inci Olağan Genel Kurulu 1’inci Birleşimi gerçekleştirildi. MASKİ bünyesinde çevreci yatırımlara büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Ergün, MASKİ’nin aylık 12 milyon TL elektrik gideri olduğunu ifade ederek, “Bu çerçevede Manisa merkez atıksu arıtma tesisine ve Seyitli mahallemize güneş enerji santralleri kurduk. Yaptığımız bu yatırımların da artık meyvelerini toplamaya başladık. Kısa bir süre geçmesine rağmen bu iki tesisimizde 2 milyon liralık enerji üretimi sağladık. Bu bağlamda Seyitli mahallemize 5 megavatlık bir güneş enerji santrali daha kurarak enerji maliyetlerimizi düşürmeyi hedefliyoruz. Tasarruf ettiğimiz bu bedeller de her zamanki gibi Manisa’mıza yatırım olarak geri dönecek” ifadelerini kullandı.