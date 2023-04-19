Başkan Ergün deprem bölgesi Osmaniye’de temaslarda bulundu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin etkilediği illerden olan Osmaniye’de, protokol ve depremzedelerle bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, depremin yaşandığı afet bölgesine yönelik programına Osmaniye ilini ziyareti ile devam etti. Ramazan Bayramı öncesinde bölgedeki afetzedeleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Ergün, aynı zamanda bölgede görev yapan büyükşehir belediyesi personelini de ziyaret ederek, bir araya geldi. Başkan Cengiz Ergün, programı çerçevesinde Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Geçmiş olsun dileklerini iletmek için Vali Yılmaz’ı makamında ziyaret eden Başkan Cengiz Ergün, “Böyle bir afeti Allah bir daha yaşatmasın. Bizim de ekiplerimiz deprem sabahı geldi ve bilfiil sahadaydık. Buradan da Hatay’a geçeceğiz. Bizim Valimiz Hatay’a koordinatör vali olarak görevlendirildi, onu da ziyaret edeceğiz. Allah yardımcınız olsun. Bizim saat 7’de kurtarma ekiplerimiz uçağa binmiş durumdaydı. Ekiplerimiz ilk Osmaniye’ye geldi. İmkanlar dahilinde neye yetişebiliyorsak yapmaya çalıştık. AFAD ve Valilik koordinesinde bize gelen talepler ile 129 iş makinesi ve araçları sevk ettik. 390’a yakın personel çeşitli yerlerde görevlerini yapıyorlar. Desteklerimizi yerine getirdik. Allah birliğimizi berberliğimizi bozmasın. Biraz sabır ve zamana ihtiyaç var” dedi.

Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye olarak çok etkilendiklerini söyledi. Yılmaz, “Biz Osmaniye olarak çok etkilendik. Bin vefat, 687 yıkılan binamız var il genelinde. 488 acil yıkılacak vardı, yıktık. 10 bin ağır hasarlı bina var. İhale süreci bitmek üzere, yıkıp kaldıracağız. Allah devletimize zeval vermesin. Devlet millet tek yürek oldu. Osmaniye olarak bakıldığında devlet millet bütünleşmesinin gerçekleştiği bütün müdahalelerin yapıldığı gördük. Çaresiz kaldığımız bir gün olmadı. Dünyanın süper güçlerinin bile altından kalkamayacağı bir afet yaşadık. Bizim yardım alacağımız en yakın illeri deprem vurmuş. Onlardan yardım gelemiyor. Onlar kendileriyle uğraşıyorlar. Uzak illerden yardım gelecek, o zaman da hava şartlarının en sert olduğu bir dönem. Takdir Allah’ın, yaraları sarıyoruz. Bunun da altından kalkıyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz, ilginize alakanıza. Ayaklarına sağlık geldiğiniz için” diye konuştu.

Osmaniye Belediye Başkanı Kara’ya geçmiş olsun ziyareti

Başkan Ergün, Vali Yılmaz’ın ardından Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’yı ziyaret etti. Depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Cengiz Ergün, yaşanan acının kelimelerle ifade edilemeyeceğini söyledi. Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ise, depremin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesinin depremzedelere büyük katkısı olduğunu belirterek, Başkan Ergün ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Depremden etkilenen tüm Osmaniyelilere geçmiş olsun dileklerini ileten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Allah sabırlar versin. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Allah bir daha yaşatmasın bu tür afetler. Dün sabah Kahramanmaraş’taydık. O bölgedeki hasarları, depremzede kardeşlerimizi ziyaret etme fırsatı bulduk. Bugün de Osmaniye’deyiz. Osmaniye’den de Hatay’a geçeceğiz. Kelimelerle ifade edilebilecek bir durum değil” dedi.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gönülden sevdiğim, çok uzun yıllar beraber görev yaptığımız değerli başkanımızı Osmaniye’de görmek benim için büyük bir şeref. Keşke böyle bir acıyla değil de başka bir vesileyle bir araya gelseydik. Ama Allah’tan gelene söylenecek hiçbir şey yok. Yaşadığımız acı tarifi imkansız bir acı” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve büyükşehir belediyesi ekiplerine, depremin ardından gerçekleştirdikleri çalışmalar nedeniyle teşekkür eden Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, “Sadece enkazın altında kalanlara değil, dışarıda kalanlara da yardım ettiniz. İnsanlara su verdiniz, yaşamaları için arama kurtarma çalışmalarında mücadele ettiniz, omuz verdiniz. Osmaniye halkı adına teşekkür ediyorum. Dostumuz olarak, büyük başkan olarak bu ziyaretinizden de mutlu olduk” ifadelerini kullandı.

Başkan Ergün’ün bir durağı da Bahçe ilçesi oldu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Osmaniye ilçesine bağlı Bahçe ilçesi Kaymakamı Aziz Kayabaşı’nı ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen ziyarette Başkan Ergün’e Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları eşlik etti. Ziyarette Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz, MHP İlçe Başkanı Zeynel Mete Kadıoğlu, Ülkü Ocakları ilçe Başkanı Üzeyir Ateş de yer aldı.

Bahçe ilçesi halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Cengiz Ergün, “Allah bir daha bu tür afetleri yaşatmasın. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Tekrardan geçmiş olsun. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Elimizden geldiğince dokunmaya çalıştık, hala da çalışıyoruz. Çok geniş bir alan depremden etkilendi. Allah devletimize zeval vermesin. Biraz zaman ve sabra ihtiyaç var. Tabi ki göç eden insanlarımızın tekrar ne şekilde intikali, yerleşimi ayrı bir konu. Mevcut binalardan yıkılacaklar olacak. Zor bir durum. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak ilk günden beri depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz” dedi.

Bahçe Kaymakamı Aziz Kayabaşı ise “Diğer etkilenen yerlere göre biraz daha az etkilendik. İlçemizden 30 vatandaşımız vefat etti. Ama ağır hasarlı ve yıkılan bina sayımız fazla. Depremin ilk gününden itibaren sizin ekibiniz geldiler destek oldular, bizi bayağı rahatlattılar, teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Konteyner kentte vatandaşlarla buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, eşi Şeyda Ergün ile birlikte Bahçe ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de kurulan konteyner kentte, afetzede vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Ergün ve eşi Şeyda Ergün, çocuklara çeşitli hediyeler takdim ederken, onlarla yakından ilgilendi. Başkan Ergün, vatandaşlarla da tek tek selamlaşarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.