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Başkan Ergün Cumhur İttifakı teşkilatlarıyla buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar ilçesinde MHP ve AK Parti İlçe Teşkilatlarını ziyaret ederek partililerle buluştu.

MANİSA 25.05.2022, 15:34
Başkan Ergün Cumhur İttifakı teşkilatlarıyla buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar ilçesinde MHP ve AK Parti İlçe Teşkilatlarını ziyaret ederek partililerle buluştu.

Bir dizi programa katılmak üzere Akhisar’ı ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Akhisar İlçe Başkanlığını ve AK Parti Akhisar İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Bir dizi programa katılmak üzere Akhisar’a ziyarette bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Akhisar İlçe Başkanlığını da ziyaret etti. Başkan Ergün’e ziyareti esnasında MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, MHP İl Başkanı Murat Öner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, AK Parti Akhisar İlçe Başkanı Fatih Füzün, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Adem Duran ve Meclis Üyeleri ile Büyükşehir ve MASKİ Genel Müdürlüğü bürokratları eşlik etti.

“Akhisar’a hizmet için çaba sarf etmeye devam edeceğiz”

Başkan Ergün, ilçe başkanlığı ziyaretinde MHP Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal ve parti teşkilâtı tarafından karşılandı. Başkan Ergün’e çiçek takdim eden teşkilat üyeleri, Başkan Ergün’e büyük ilgi gösterdi. İlçe Başkanı Ahmet Namal’a çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Ergün, "Bugün Akhisar’da evimizde olmaktan çok mutluyum. Geride kalan 2 yılda Covid sebebiyle sizlerden biraz uzak kaldık. Allah sağlık verdikçe, şartlar el verdikçe Akhisar’a hizmet etme noktasında çaba içerisinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal ise, "Akhisar’a çok güzel hizmetler kazandırdınız. İlçe yönetimi ve vatandaşlarımız adına sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Akhisar İlçe Teşkilatı’na ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar’da AK Parti İlçe Teşkilatı’nı da ziyaret etti.

Parti binası önünde AK Parti Akhisar İlçe Başkanı Fatih Füzün ve parti teşkilâtı tarafından karşılanan Başkan Ergün’e çiçek takdim edildi. Başkan Ergün de İlçe Başkanı Füzün’e çeşitli hediyeler takdim etti. Ziyareti nedeniyle Başkan Ergün’e teşekkürlerini ileten AK Parti İlçe Başkanı Fatih Füzün, "Akhisar son zamanlarda almadığı çok güzel hizmetleri alıyor. Parkımızdan yollarımızdan tütün kavşak çalışmalarına, beklediğimizden çok daha güzel oluyor. Gerçekleştirdiğiniz çalışmalar için sizlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Akhisar’da olmaktan ve Akhisarlılarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ergün, "Büyükşehirin ikinci dönemindeyiz. İlk dönemimizde diğer ilçelerimizde projeleri gerçekleştirdik. Bu dönemde yoğunluğumuz Akhisar tarafına döndü. Şu ana kadar yaptığımız çalışmaları yanında yeni projeleri de hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu noktada Gençlik Merkezini Akhisar’da hayata geçirme düşünüyoruz. İhalesinden gün alma noktasındayız. Ayrıca yeni bir itfaiye binası yapma noktasındayız. Kavşaktan müteakip Kırbağlar da sırada var. Arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyorlar. İlçemizde çalışmalarımız devam edecek. Yapılan hizmet vatandaşın mutluluğu için" diye konuştu.

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